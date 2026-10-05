Зазомбована Повалій порозважала окупантів українською піснею й видала нову порцію кремлівської маячні

Таїсія Повалій

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Співачка-зрадниця Таїсія Повалій вкотре продемонструвала свою відданість Кремлю й продалася пропаганді.

Так, під час нещодавнього концерту в РФ вона співала українською, скаржилася на відібране в Україні майно та пісні, а зі сцени фантазувала про повернення «єдиного народу». Відповідне відео шириться Мережею.

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Для свого виступу артистка, схоже, підготувала цілий набір пропагандистських тез. Повалій знову згадала Україну, щоправда, уникала чітких формулювань і говорила про абстрактних «них». Водночас співачка намагалася переконати росіян, що її виїзд з Києва напередодні повномасштабного вторгнення був нібито «волею Божою».

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Також одіозна маріонетка Путіна всіляко намагалася довести окупантам, що нею зацікавлені в Україні. Зокрема, вигадала, що про неї знімають якісь «фільми». Але де насправді таке кіно створюють — невідомо.

«Нещодавно подивилася фільм про себе. Вони весь час знімають фільми про мене. І ось там сказали, що вона нібито за день до початку „СВО“ якось виїхала з Києва. А я поїхала на знімання до Москви просто з сумочкою та гітарою. Мене Господь вивіз. На те була Божа воля. Я так вдячна Богові, що він мене врятував», — заявила путіністка.

Таїсія Повалій

Водночас навіть після остаточного переходу на бік РФ артистка продовжує виконувати українські композиції, не розуміючи, що тим самим вона нагадує ворогу про існування України з її державною мовою. Зокрема, під час концерту вона заспівала «Пісню про рушник», після чого знову взялася скаржитися російській аудиторії на українські санкції.

Повалій заявила, що в Україні у неї відібрали права на пісні та будинок, а тому тепер вона цинічно всім на зло може виконувати композиції на власний розсуд.

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«Я вам заспіваю пісню, яку обожнюю. У мене забрали всі права на пісні, і тут я співаю всі пісні незаконно, а ви — співучасники. Будинок забрали. Пісні не дозволяють співати, а я буду питати їх, що мені співати? Що хочу, те й співаю», — видала одіозна зірка.

Дата публікації 19:02, 05.10.26 Кількість переглядів 5 Таїсія Повалій влаштувала пропагандистський виступ у Росії з українською "Піснею про рушник"

Не обійшовся виступ і без відвертої кремлівської риторики. Повалій фактично відпрацювала криваві рублі своїми висловлюваннями про зміну громадянства, «єдиний народ», вдячність «вєлікой росії» і якісь вигадані «примирення» з боку абстрактних «їх, які сперечаються». Звісно, чітких понять так і не пролунало.

«Я стала росіянкою 2022 року. І ті, хто сьогодні сперечається з нами, обов’язково заговорять із нами однією мовою. І це буде російська мова. Ми знову будемо разом. Дякую, велика Русь. А сьогодні я вдячна великій Росії — заступниці, рятівниці. І вони скоро прийдуть до нас миритися», — наверзла нісенітниць Повалій.

Зазначимо, Таїсія Повалій після початку повномасштабного вторгнення остаточно обрала бік Росії та регулярно бере участь у пропагандистських заходах. В Україні артистку позбавили державних нагород і застосували санкції, а її майно було конфісковано. Також Повалій заочно засудили до 12 років позбавлення волі.

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Водночас співачка продовжує працювати на російську аудиторію та публічно транслювати кремлівські наративи. Раніше її команда скаржилася, що попри лояльність до російської влади артистка не отримує від РФ тієї фінансової підтримки, на яку розраховувала, і стала посміховиськом.

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