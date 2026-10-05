У міні з бантами і фіолетових туфлях: Наомі Воттс продемонструвала яскравий образ на шоу Valentino

Наомі Воттс / © Getty Images

Реклама

Наомі Воттс відвідала показ жіночої колекції Valentino Antibiblioteca сезону весна-літо 2027, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі. Фотографи зазнімкували її, коли вона прибула на модне шоу.

Акторка була одягнена в молочну мінісукню з довгими рукавами, драпуванням і довгою чорною стрічкою з двома великими бантами. З-під неї визирали блакитні комір, манжети та поділ сорочки.

Реклама

Наомі Воттс / © Getty Images

Лук зірка доповнила напівпрозорими бордовими колготами з квітковим візерунком і фіолетовими замшевими гостроносими туфлями на підборах, з ремінцями та металевими шипами.

Реклама

У руках Воттс тримала чорну стьобану сумку з такими самими декоративними шипами, металевою застібкою і ланцюжком, а також книжку-запрошення. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, у вухах — сережки з камінням, а на руці — каблучка. Волосся вона зібрала в пучок, начесавши зверху об’єм, а в макіяжі зробила акцент на рожевій помаді.

Нагадаємо, Наомі Воттс разом із колишнім чоловіком Лівом Шрайбером прийшли підтримати свою доньку Кай на показі Thom Browne у межах Тижня моди в Нью-Йорку.

Новини партнерів