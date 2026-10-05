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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
2 хв

Дакота Джонсон оцінила образ Енн Гетевей із 2004 року: "На той момент це було дуже круто"

Минуло понад 20 років, але Гетевей зізналася, що й сьогодні готова захищати той свій образ.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Дакота Джонсон і Енн Гетевей

Дакота Джонсон і Енн Гетевей

Під час промотуру до фільму «Веріті» головні акторки цієї екранізації роману Коллін Гувер — Дакота Джонсон і Енн Гетевей — взяли участь у записі інтерв’ю Picture Day від Betches. Під час розмови жінки роздивлялися архівні фото і серед них був знімок 2004 року з прем’єри фільму «Зачарована Елла», у якому Гетевей зіграла головну роль.

Тоді акторка одяглася в атмосфері того часу — у нульових було у тренді поєднувати джинси та сукню. Також у тренді були яскраві відтінки і гостроносі туфлі. Гетевей, якій тоді було близько 22 років, одяглася відповідно до трендів і саме цей образ акторки став приводом для обговорення під час інтерв’ю.

Енн Гетевей 2004 року / © Getty Images

Енн Гетевей 2004 року / © Getty Images

«Дакото, що ти думаєш про мій образ?» — запитала колежанку Енн.

«Я знаю, що в мене вже був схожий образ, тож мені, по суті, нема чого поганого сказати. На той момент це було дуже круто. Мені подобаються твої кольори й білі туфлі. Образ шалений, але він справді чудовий. Це що, приблизно 2004 рік?» — сказала Дакота Джонсон.

«Думаю, цей образ просто ідеальний. Тоді я працювала зі стилісткою, і, очевидно, вона дозволила мені повністю керувати процесом. Це ті самі туфлі, які я носила два роки поспіль. Це були мої "хороші" підбори і це прем’єра "Зачарованої Елли". Я дуже пишаюся тим, що на мені образ, який відображає всі ті модні рішення, які ми тоді ухвалювали. Усі рішення, які ми тоді ухвалювали, зібрані в одному образі. Дуже складно створити вбрання, яке передає все це одразу. Але це саме такий випадок. Я й досі за цей образ. І готова його носити», — сказала Гетевей.

Стрічка «Веріті» режисера Майкла Шоволтера є екранізацією однойменного психологічного трилера письменниці Коллін Гувер, виданого 2018 року. Енн Гетевей не лише зіграла головну героїню Веріті Кроуфорд, а й стала однією з продюсерок фільму. В український прокат фільм вийшов 1 жовтня.

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