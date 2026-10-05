Білий Місяць у Терезах від 12 жовтня 2026 року до 13 травня 2027 року: що на нас чекає в цей особливий період

Білий Місяць у Терезах від 12 жовтня 2026 року до 13 травня 2027 року / © Associated Press

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На відміну від нашого нічного світила — видимого Місяця, який символічно відображає справжні емоції, інстинкти та базові потреби людини, Селена пов’язана з найближчою до Землі фіктивною точкою (математично обчислюваною позицією, що не має фізичного тіла) місячної орбіти й в астрології розглядається як символ світлої сторони особистості — її моральних орієнтирів, внутрішньої опори та здатності обирати шлях, що веде до творення, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Саме тому астрологи називають її символом не реальних почуттів, а ідеалу, до якого людина прагне, але якого рідко досягає повною мірою. Якщо звичайний Місяць — це те, якими ми є насправді, з усіма суперечностями та недосконалостями, то Білий Місяць — це те, якими ми хотіли б бути, вища, облагороджена версія себе.

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Селена відповідає за моральні принципи, духовні прагнення, уявлення про честь і гідність. Там, де вона розташована, людина схильна виявляти особливу делікатність, прагнути до досконалості й часом висувати до себе та оточення завищені вимоги — адже ідеал за визначенням є важкодосяжним.

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Чому саме Терези підсилюють природу Селени

Знак Терезів керується Венерою та уособлює гармонію, справедливість, рівновагу інтересів. Коли ідеалістична, прагнуча до досконалості Біла Місяць опиняється саме тут, формується рідкісне поєднання: ідеал справедливості, ідеал партнерства, ідеал краси стосунків виходять на перший план колективної свідомості. Протягом цих семи місяців багато хто особливо гостро відчуватиме розрив між тим, якими мають бути стосунки в теорії, і тим, якими вони є насправді.

Загальні сфери впливу транзиту

Стосунки та їхній моральний вимір. Посилюється прагнення до чесності, вірності, справедливого розподілу ролей у парі — але водночас зростає й внутрішня вимогливість, здатна перетворитися на розчарування, якщо реальність партнера не відповідає сформованому ідеалу.

Дипломатія та переговори. Селена у Терезах сприяє здатності знаходити елегантні, взаємовигідні рішення у конфліктах, але може провокувати надмірну нерішучість — бажання бути справедливим до всіх одразу іноді заважає прийняти тверде рішення.

Естетика та гармонія простору. Посилюється потяг до краси, вивіреності форм, прагнення оточувати себе естетично досконалими речами та людьми.

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Правосуддя та соціальна справедливість. На колективному рівні загострюється увага до тем рівності, чесного суду, прав людини — Селена тут виступає як нагадування про те, якими мають бути закони в ідеальному суспільстві.

Вплив на 12 знаків через символічну систему будинків гороскопу

Оскільки Терези — сьомий знак зодіаку, для кожного іншого знака цей транзит припадає на різний дім гороскопу (сферу життя), якщо рахувати доми від власного знака.

Овен — 7-й дім (партнерство). Для Овна ідеал виявляється безпосередньо через стосунки — романтичні та ділові. Сім місяців стануть періодом підвищених очікувань від партнера: хочеться бачити поруч людину, яка втілює уявлення про вірність і порядність.

Телець — 6-й дім (побут, робота, здоров’я). Селена тут закликає до ідеалу бездоганного розпорядку — дисципліни в харчуванні, ладу на робочому місці, етичного ставлення до колег. Ризик цього періоду — надмірний перфекціонізм у повсякденних дрібницях.

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Близнята — 5-й дім (творчість, романтика, діти). Ідеалізація коханих, творчих проєктів або дітей стає темою цих місяців — Близнята можуть відчувати особливу потребу в тому, щоб їхнє творче самовираження відповідало високим внутрішнім стандартам.

Рак — 4-й дім (дім, сім’я, коріння). Транзит загострює уявлення про ідеальну сім’ю та дім — хочеться, щоб сімейне вогнище стало взірцем гармонії та справедливості між усіма його мешканцями.

Лев — 3-й дім (спілкування, оточення, навчання). Посилюється прагнення до чесного, благородного стилю спілкування з оточенням — братами, сестрами, сусідами, випадковими знайомими, а також ідеалізація процесу навчання та обміну знаннями.

Діва — 2-й дім (гроші, цінності). Селена тут порушує питання моральності заробітку та витрат — хочеться заробляти й витрачати гроші справедливо, етично, не відступаючи від принципів заради матеріальної вигоди.

Терези — 1-й дім (особистість, самовираження). Для самих Терезів цей транзит відчувається найособистіше — прагнення до ідеалу стосується самої особистості: хочеться стати втіленням справедливості та гармонії в очах оточення, що вимагає дбайливого ставлення до себе, щоб не розчинитися в чужих очікуваннях.

Скорпіон — 12-й дім (підсвідомість, усамітнення, приховане). Ідеал справедливості тут виявляється на глибинному, майже невидимому рівні — через внутрішню, таємну роботу сумління, пробачення старих образ або духовні практики, пов’язані з очищенням карми.

Стрілець — 11-й дім (дружба, спільноти, цілі). Посилюється прагнення до ідеального, справедливого співтовариства однодумців — хочеться, щоб дружнє коло та спільні цілі ґрунтувалися на справжній рівності та взаємній повазі.

Козоріг — 10-й дім (кар’єра, репутація). Транзит загострює уявлення про бездоганну професійну репутацію — хочеться, щоб кар’єрні досягнення асоціювалися з чесністю та справедливим ставленням до підлеглих або партнерів.

Водолій — 9-й дім (філософія, подорожі, вища освіта). Філософські переконання та світогляд ідеалізуються — Водолій у цей період особливо гостро відчуває розрив між проголошеними ідеалами справедливості в суспільстві та їхнім реальним втіленням.

Риби — 8-й дім (спільні ресурси, трансформація, інтимність). Селена тут закликає до ідеалу чесності в питаннях спільних фінансів та глибокої емоційної близькості — хочеться, щоб довіра в найінтимніших сферах життя була абсолютною та бездоганною.

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