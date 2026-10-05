ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
579
Час на прочитання
1 хв

Королева Летиція в стильному штанному костюмі з’явилася з чоловіком-королем в аеропорту Мадрида

Король Філіп VI і королева Летиція прибули до аеропорту Мадрида перед державним візитом до Фінляндії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Король Філіп VI та королева Летиція

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Державний візит до Фінляндії відбудеться від 5 до 7 жовтня і включатиме відвідування Гельсінкі та Рованіємі.

Минуло 37 років відтоді, як іспанська королівська сім’я востаннє здійснила державний візит до Фінляндії. Останніми, хто побував на цій землі, були король Хуан Карлос і королева Софія 1989-го, а сьогодні король Філіп VI та королева Летиція повертаються з насиченою програмою, яка проведе їх від Гельсінкі до Рованіємі в Лапландії, уже за Полярним колом.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Програма зосереджена на питаннях безпеки в Балтійському та Арктичному регіонах, хоча, крім зустрічей, буде час для культурних заходів.

В аеропорту королева з’явилася у картатому костюмі від Hugo Boss з подовженим жакетом і широкими штанями та була взута в комфортні шкіряні туфлі на невисоких квадратних підборах. Волосся вона розпустила, наділа золоті сережки-пусети та каблучку Coreterno, а на обличчі мала макіяж у нейтральних відтінках.

Король Філіп VI одягнув сірий костюм у смужку, блакитну сорочку та краватку в цятку.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

А нещодавно король і королева приймали в палаці президента Франції Еммануеля Макрона та першу леді Бріжит Макрон, і Летиція викликала фурор у розкішній сукні.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie