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Королева Летиція в стильному штанному костюмі з’явилася з чоловіком-королем в аеропорту Мадрида
Король Філіп VI і королева Летиція прибули до аеропорту Мадрида перед державним візитом до Фінляндії.
Державний візит до Фінляндії відбудеться від 5 до 7 жовтня і включатиме відвідування Гельсінкі та Рованіємі.
Минуло 37 років відтоді, як іспанська королівська сім’я востаннє здійснила державний візит до Фінляндії. Останніми, хто побував на цій землі, були король Хуан Карлос і королева Софія 1989-го, а сьогодні король Філіп VI та королева Летиція повертаються з насиченою програмою, яка проведе їх від Гельсінкі до Рованіємі в Лапландії, уже за Полярним колом.
Програма зосереджена на питаннях безпеки в Балтійському та Арктичному регіонах, хоча, крім зустрічей, буде час для культурних заходів.
В аеропорту королева з’явилася у картатому костюмі від Hugo Boss з подовженим жакетом і широкими штанями та була взута в комфортні шкіряні туфлі на невисоких квадратних підборах. Волосся вона розпустила, наділа золоті сережки-пусети та каблучку Coreterno, а на обличчі мала макіяж у нейтральних відтінках.
Король Філіп VI одягнув сірий костюм у смужку, блакитну сорочку та краватку в цятку.
А нещодавно король і королева приймали в палаці президента Франції Еммануеля Макрона та першу леді Бріжит Макрон, і Летиція викликала фурор у розкішній сукні.