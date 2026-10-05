Королева Летиція в стильному штанному костюмі з’явилася з чоловіком-королем в аеропорту Мадрида

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Реклама

Державний візит до Фінляндії відбудеться від 5 до 7 жовтня і включатиме відвідування Гельсінкі та Рованіємі.

Минуло 37 років відтоді, як іспанська королівська сім’я востаннє здійснила державний візит до Фінляндії. Останніми, хто побував на цій землі, були король Хуан Карлос і королева Софія 1989-го, а сьогодні король Філіп VI та королева Летиція повертаються з насиченою програмою, яка проведе їх від Гельсінкі до Рованіємі в Лапландії, уже за Полярним колом.

Реклама

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Програма зосереджена на питаннях безпеки в Балтійському та Арктичному регіонах, хоча, крім зустрічей, буде час для культурних заходів.

Реклама

В аеропорту королева з’явилася у картатому костюмі від Hugo Boss з подовженим жакетом і широкими штанями та була взута в комфортні шкіряні туфлі на невисоких квадратних підборах. Волосся вона розпустила, наділа золоті сережки-пусети та каблучку Coreterno, а на обличчі мала макіяж у нейтральних відтінках.

Король Філіп VI одягнув сірий костюм у смужку, блакитну сорочку та краватку в цятку.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

А нещодавно король і королева приймали в палаці президента Франції Еммануеля Макрона та першу леді Бріжит Макрон, і Летиція викликала фурор у розкішній сукні.

Новини партнерів