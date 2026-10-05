Калина на зиму: 5 найкращих рецептів заготівлі, які зберігають максимум вітамінів

Калина на зиму

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Калина достигає восени й може залишатися на гілках навіть після перших холодів. Її ягоди містять вітамін C, каротиноїди та різні фенольні сполуки, хоча їхня кількість залежить від сорту та умов вирощування. Саме тому спосіб заготівлі має значення. Якщо хочеться зберегти якомога більше корисних речовин, краще уникати тривалого нагрівання. Заморожування добре зберігає поживну цінність фруктів і ягід, тоді як під час теплової обробки частина вітаміну C втрачається.

Як заготовити калину на зиму

1. Заморожена калина цілими ягодами

Це найпростіший варіант, якщо хочеться взимку мати ягоди майже в тому самому вигляді, в якому їх зібрали.

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Калину переберіть, зніміть ягоди з гілочок, викиньте пошкоджені. Обережно промийте та обов’язково добре просушіть.

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Калину розкладіть одним шаром на таці або дошці та поставте до морозилки. Коли ягоди затверднуть, пересипте їх у пакети або герметичні контейнери.

Взимку ягоди можна брати невеликими порціями для морсів, чаю, соусів або десертів.

2. Заморожений калиновий сік із м’якоттю

Якщо в морозильній камері мало місця, калину можна зберігати не цілою, а у вигляді густого соку або пюре.

Ягоди промийте, повністю обсушіть, розімніть і протріть через сито, щоб відділити кісточки та шкірку. Також можна скористатися соковижималкою.

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Отриманий сік із м’якоттю розливають у невеликі контейнери або формочки для льоду й заморожують. Потрібно залишити трохи вільного місця, адже рідина під час заморожування розширюється.

Після замерзання кубики можна пересипати до пакета. Узимку достатньо дістати один-два кубики для напою, соусу чи десерту.

Цей спосіб зручний ще й тим, що цукор або мед взагалі не потрібно додавати під час заготівлі.

3. Калина з цукром без варіння

Один із традиційних способів — перетерти ягоди з цукром, не піддаючи їх кип’ятінню.

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Для простої пропорції знадобляться:

500 г калини;

500 г цукру.

Якщо кісточки заважають, ягоди можна спочатку розім’яти та протерти через сито. Отриману масу змішайте з цукром до його розчинення.

Перекладіть калину в чисті сухі банки й поставте до холодильника. Оскільки така заготовка не проходить термічної обробки, зберігати її за кімнатної температури не варто.

Якщо потрібне довше зберігання без ризику псування, готову масу краще розкласти невеликими порціями й заморозити.

4. Калина з медом

Ще один варіант без варіння — замінити цукор медом.

Для цього знадобляться:

200 г калинового соку з м’якоттю;

200 г меду.

Калину промийте та дуже добре обсушіть. Розімніть ягоди й протріть через сито, щоб залишилися сік і м’якоть без кісточок.

Калинову масу можна змішати з медом у пропорції 1:1 та перекласти до чистої сухої банки.

Нагрівати мед чи ягідну масу для цього рецепта не потрібно.

5. Калина з медом і лимоном без варіння

Для більш виразного кисло-солодкого смаку до калини можна додати лимон.

Знадобляться:

250 г калини;

200 г рідкого меду;

1 лимон.

Ягоди добре промийте та висушіть. Подрібніть калину, а потім протріть через сито, щоб відділити кісточки та шкірку.

До калинового пюре додайте мед і лимонний сік, добре перемішайте.

Калину можна додавати до йогурту, каші, десертів або прохолодних і теплих напоїв.

Як правильно підготувати калину

Для будь-якої заготівлі беріть лише здорові, неушкоджені ягоди. Після миття їх потрібно ретельно обсушувати, особливо якщо калина змішуватиметься з медом або цукром без подальшого варіння.

Для заморожування ягоди також мають бути сухими — інакше вони змерзнуться в одну велику грудку.

Заготовки з медом або цукром без варіння потрібно тримати у холодильнику, а для тривалого зберігання на всю зиму надійнішим способом залишається морозильна камера.

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