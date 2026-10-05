В Росії обіцяють посилити атаки по Києву: Жданов попередив, на що здатен ворог

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

В Росії лякають ескалацією війни проти України. В російському Міноборони попереджають: мовляв атаки РФ на Київ та інші українські міста посиляться найближчим часом.

На що здатен ворог, коли може бути наступний масований удар, як змінилася тактика Росії та чого очікувати восени і взимку — про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Реклама

Росія намагається залякати Україну та партнерів

За словами Олега Жданова, заяви про можливе посилення ударів є черговою спробою Росії залякати Україну та її партнерів. Експерт порівняв це з інформаційною кампанією, яку Росія проводила у лютому 2022 року.

Реклама

«Їм більше нема чим налякати. Ви бачите, вони знов затягнули ту саму платівку, як в лютому місяці 2022 року, щоб іноземці виїжджали, посольства, іноземні установи — щоб всі покидали Київ, бо вони зараз його розбомблять», — сказав Олег Жданов.

Він також згадав заяви про можливе застосування ракети «Орешнік». За словами експерта, три доби Росія закривала повітряний простір начебто над Капустиним Яром, однак запуску ракети не відбулося.

«До речі, навіть фейковою виявилася спроба знов-таки залякати "Орешніком". Три доби вони закривали повітряний простір, начебто над Капустиним Яром, але "Орешнік" так і не злетів», — зазначив Жданов.

Він додав, що, за даними української та західної розвідок, ракета може взагалі не полетіти, оскільки її більше немає. Водночас експерт допускає ще один базовий пуск.

Реклама

«Та може на один базовий пуск ще буде, а так "Орешнік" не пішов вже в серію», — сказав військовий експерт.

На думку Жданова, Росія намагається використати будь-які приводи для тиску на партнерів України.

«Тому Росія шукає будь-який привід для того, щоб залякати партнерів. Оці зальоти дронів в Молдову, оці провокації або залякування західних партнерів — припиняйте допомогу Україні», — розповів він.

Водночас експерт вважає, що Росія не має достатньо сил і засобів для того, щоб вигадати принципово новий спосіб ескалації.

Реклама

«Сказати, що вони щось вигадають нове, неможливо, тому що ані сил, ані засобів у них на це немає», — зазначив Жданов.

Чи може Росія повторити масований удар

Військовий експерт не виключає повторення масованого комбінованого удару по Україні. Водночас, за його словами, Росія має проблеми зі стратегічною авіацією.

«Повторити масований удар вони можуть, але з урахуванням того, що давно не було таких ударів, масованих, комбінованих, дроново-ракетних — вони можуть. Але я думаю, що без авіації. У них величезна проблема зі стратегічною авіацією», — сказав Жданов.

За його словами, Росія може ризикнути підняти в повітря один або два літаки.

«Хоча вони можуть ризикнути один чи два літаки підняти у повітря. Тому йде такий інформаційний супровід цієї ескалації, такий шалений тиск», — зазначив експерт.

Яка нова тактика Росії

Жданов вважає, що Росія не відмовилася від масованих ударів по Україні. Причина паузи, на його думку, полягає у спроможності російської армії організувати такий удар.

«Я думаю, що вони не відмовляються. Тут єдина причина, на мій погляд, це те, що вони на сьогодні неспроможні організувати такий величезний удар», — розповів він.

Експерт пояснив, що Росія прагне завдати максимального ураження, однак кількість реактивних дронів під час ударів постійно змінюється.

«Вони хочуть завдати максимальне ураження, але водночас, бачите, навіть кількість реактивних дронів постійно варіюється в цих ударах. Іноді 35, а іноді 50 реактивних в загальної кількості», — сказав Жданов.

Водночас, за його словами, звичайні дрони «Герань-2» українська протиповітряна оборона активно збиває.

«Але ж вони бачать, що звичайні дрони "Герань-2" — 97% збиття. І у нас проти них побудована й ешелонована оборона, починаючи від кордону. До Києва майже нічого не долітає», — зазначив військовий експерт.

За словами Жданова, Росія також не може забезпечити необхідну кількість реактивних дронів.

«А реактивних вони сьогодні видати не можуть в такій кількості, як хочуть», — сказав він.

Схожа ситуація, за словами експерта, також з крилатими ракетами.

«Те саме в них виходить з крилатими ракетами. Крилатих ракет в них повно. Але нема сил підняти у повітря», — розповів Жданов.

Він пояснив, що Росія може підняти два Ту-160, переобладнані під ракети Х-101, однак із Ту-95 виникли проблеми.

«Два Ту-160 вони можуть підняти, які переобладнані вже під Х-101 ракети. А Ту-95 — ні, вони не можуть підняти, бо один піднявся, і той впав. Три двигуна відмовили з чотирьох», — сказав експерт.

За його словами, після такої ситуації необхідне розслідування та усунення причин катастрофи.

«Це ж серйозна проблема, треба тепер її вирішувати. Ви екіпажі літаків палками не заженете в кабіну після такої аварії, поки не буде детального розслідування і усунення причин такої катастрофи», — зазначив Жданов.

Водночас він наголосив, що Росія не відмовиться від масованих ударів.

«Так що вони дуже хочуть і ніколи не відмовляться від масованих ударів по нашій території. Але треба стежити за можливостями», — сказав військовий експерт.

Чи вистачить Росії ракет для ударів

Жданов також звернув увагу на проблеми Росії з «Іскандерами». За його словами, хоча ракети у РФ є, використати їх усі одночасно вона не може.

«До речі, з тими самими "Іскандерами" теж проблеми. Тому що, хоча й наявність ракет у них є, приблизно 100 або 200 одиниць, вони ж не можуть витратити все одразу», — розповів експерт.

Він пояснив, що Росії необхідно залишати певний запас ракет.

«Треба залишити недоторканий запас на крайній випадок. Це перше. І друге — стан пускових установок», — зазначив Жданов.

За його словами, ресурс пускових установок також має значення.

Чи може РФ найближчим часом посилити удари по Києву

Відповідаючи на запитання про заяви російського Міноборони, Жданов зазначив, що Росія не має для цього необмеженого ресурсу.

«Я думаю, якби був ресурс, то ми б з вами вже сиділи в бомбосховищі», — сказав він.

Жданов пов’язує активізацію інформаційного тиску з ситуацією на фронті та прагненням Росії домогтися припинення військової допомоги Україні.

«Сьогодні для Росії найбільш важливо припинити військову допомогу нам, тому що фронт у них не такий стабільний, як би вони хотіли», — зазначив Жданов.

За його словами, після проблем російської армії на фронті активізувалися заклики до переговорів.

«Ви дивіться — щойно на фронті почалися проблеми у російської армії, одразу почалося: давайте на перемовини, давайте домовлятися і таке інше», — розповів він.

Жданов також зазначив, що Росія нібито готова розглядати план припинення війни, а тому, на його думку, масований удар по Києву зараз був би важливим із політичної точки зору.

«Так от зараз, з політичної точки зору, на думку Росії, було б ефективно надавити ще на Київ таким комбінованим масованим ударом», — сказав військовий експерт.

Водночас попередження про можливий удар, яке раніше надала американська розвідка, не справдилося у визначений термін.

«Але бачите, навіть попередження на 72 години, яке давала нам американська розвідка стосовно високої вірогідності завдавання ударів — воно не спрацювало, воно вчора закінчилось. А удару так і не було», — зазначив Жданов.

За його словами, попри заяви про готовність до удару, реальна можливість його здійснити може бути іншою.

«Американці кажуть, що вони готові, але, можливо, ця готовність на папері — так, а насправді ні», — каже військовий експерт.

Новини партнерів