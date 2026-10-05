Росія вдарила авіабомбою по обласному центру: пошкоджено п’ятиповерхівку, є постраждалі та загиблі (оновлено)

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Удень 5 жовтня російська армія вдарила керованою авіабомбою по Слобідському району Харкова. Унаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерхівку.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Атака РФ на Харків — що відомо

За його словами, внаслідок російського удару по Слобідському району 39 людей постраждали. Медики надають їм необхідну допомогу.

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«Зафіксували влучання російського дрону по Київському району. Одна людина постраждала, її госпіталізують», — зазначив Синєгубов.

Як повідомив харківський міський голова Ігор Терехов, під завалами у житловому будинку, який потрапив під обстріл, можуть бути люди. За його інформацією, наразі відомо про трьох загиблих і ще 29 постраждалих, серед них троє дітей. Один із постраждалих — двірник.

Зараз на місці ворожої атаки вже працюють усі необхідні екстрені служби.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше 4 жовтня російська армія завдала удару по висотному багатоквартирному будинку в Харкові. Внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, шестеро людей постраждали.

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Також через систематичні російські обстріли залізничної інфраструктури в Україні критично бракує резервних локомотивів. Для порятунку експорту зерна та руди влада намагається домовитися про допомогу з європейськими партнерами.

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