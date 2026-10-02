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Росія посеред дня скинула бомби на великий обласний центр: цілий будинок знесло до руїн, є поранені
Російські окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по приватних секторах Слобідського та Немишлянського районів Харкова, внаслідок чого повністю зруйновано будинок, є загиблий і багато поранених, серед яких — діти.
Вдень російські війська завдали чергового жорстокого удару керованими авіабомбами (КАБ) по житлових кварталах Харкова. Внаслідок влучань один із будинків у приватному секторі повністю перетворився на руїни, є загиблий, поранені та загроза перебування людей під завалами.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram із посиланням на дані Ситуаційного центру.
За уточненою інформацією, ворожі авіабомби поцілили у приватні сектори Слобідського та Немишлянського районів міста.
Наслідки ворожої атаки
Зруйноване житло та людина під завалами: В одному з місць влучання прямим ударом повністю знищено житловий будинок. Наразі існує висока ймовірність, що під уламками будівлі може перебувати людина.
Жертви та постраждалі: У Немишлянському районі, за попередніми даними, внаслідок прильоту загинула одна людина. У Слобідському районі травм різного ступеня тяжкості зазнали десятки цивільних осіб.
«Кількість постраждалих зросла до дев’яти. Серед них є діти», — зазначив Терехов.
На місцях влучань триває екстрене обстеження території, працюють рятувальні служби, медики та поліція. Інформація щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань продовжує уточнюватися.
Нагадаємо, у Харкові росіяни навмисно атакували житловий квартал у Салтівському районі. Ворожий снаряд поцілив у другий поверх багатоквартирного будинку та зруйнував перекриття. 35 людей постраждали, серед них — багато дітей.