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Росія посеред дня вдарила по торговому центру великого міста – перші деталі
Росіяни вдарили дроном по торговельному центру — є поранений.
Російські війська завдали удару бойовим безпілотником по одному з торговельних центрів у Київському районі міста. Поранено людину.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Наразі відомо про одну поранену людину.
«Надійшла інформація про одну поранену людину», — зазначив він.
Інформація щодо інших можливих наслідків атаки уточнюється.
На місці працюють відповідні служби.
Нагадаємо, у Харкові російські війська атакували житловий будинок у Салтівському районі. Внаслідок удару зруйновано перекриття між другим і третім поверхами, а вибухова хвиля пошкодила ще 10 багатоквартирних будинків поблизу. Постраждали 35 людей, серед них дев’ятеро дітей, наймолодшій дитині — три роки. Частину мешканців евакуювали, а рятувальники продовжили працювати на місці попри загрозу нових атак.