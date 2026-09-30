Росія посеред дня вдарила по торговому центру великого міста – перші деталі

Стовп диму

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Російські війська завдали удару бойовим безпілотником по одному з торговельних центрів у Київському районі міста. Поранено людину.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Наразі відомо про одну поранену людину.

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«Надійшла інформація про одну поранену людину», — зазначив він.

Інформація щодо інших можливих наслідків атаки уточнюється.

На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, у Харкові російські війська атакували житловий будинок у Салтівському районі. Внаслідок удару зруйновано перекриття між другим і третім поверхами, а вибухова хвиля пошкодила ще 10 багатоквартирних будинків поблизу. Постраждали 35 людей, серед них дев’ятеро дітей, наймолодшій дитині — три роки. Частину мешканців евакуювали, а рятувальники продовжили працювати на місці попри загрозу нових атак.

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