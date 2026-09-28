Нічний удар по Харкову: КАБ зруйнував багатоповерхівку, 22 людини постраждалих

Наслідки удару по Харкову / © Олег Синєгубов

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У ніч проти 28 вересня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Харкову.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Внаслідок атаки постраждали щонайменше 22 людини, серед них восьмеро дітей.

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За його словами, двох дітей госпіталізували після отриманих травм.

«12-річний та 8-річний хлопчики госпіталізовані. 3-річна дівчинка, 9-річний хлопчик, 7-річна дівчинка, 10-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 10-річний хлопчик отримали допомогу лікарів на місці», — йдеться в повідомленні.

Також Синєгубов повідомив про наслідки влучання по житловій забудові.

Ворожий удар припав на другий поверх багатоквартирного будинку. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування другого та третього поверхів житлової будівлі.

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Раніше повідомлялося, що російські війська у ніч проти 28 вересня завдали удару керованими авіабомбами по двох районах Харкова.

Ми раніше інформували, що росіяни опублікували відео ураження бізнес-центру «Інком» у Києві.

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