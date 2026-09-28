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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Нічний удар по Харкову: КАБ зруйнував багатоповерхівку, 22 людини постраждалих

Ворожий удар припав на другий поверх багатоквартирного будинку.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки удару по Харкову

Наслідки удару по Харкову / © Олег Синєгубов

У ніч проти 28 вересня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Харкову.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок атаки постраждали щонайменше 22 людини, серед них восьмеро дітей.

За його словами, двох дітей госпіталізували після отриманих травм.

«12-річний та 8-річний хлопчики госпіталізовані. 3-річна дівчинка, 9-річний хлопчик, 7-річна дівчинка, 10-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 10-річний хлопчик отримали допомогу лікарів на місці», — йдеться в повідомленні.

Також Синєгубов повідомив про наслідки влучання по житловій забудові.

Ворожий удар припав на другий поверх багатоквартирного будинку. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування другого та третього поверхів житлової будівлі.

Раніше повідомлялося, що російські війська у ніч проти 28 вересня завдали удару керованими авіабомбами по двох районах Харкова.

Ми раніше інформували, що росіяни опублікували відео ураження бізнес-центру «Інком» у Києві.

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