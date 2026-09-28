США готуються до вторгнення на Кубу: CBS дізналося про військові плани

США готують вторгнення на Кубу / © Associated Press

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Американські військові посилюють підготовку до можливих військових дій проти Куби.

Про це повідомляє CBS News.

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Армійський резерв США розглядає можливість направлення до Південного командування додаткових підрозділів. Зокрема, йдеться про військову поліцію, медичний персонал та інші сили забезпечення.

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Потенційне розгортання цих формувань може відбутися протягом наступних чотирьох місяців. За даними журналістів, про це свідчить внутрішній документ армії США, який потрапив у розпорядження CBS News.

Водночас у самому документі Куба безпосередньо не згадується. Однак кілька американських чиновників, які поспілкувалися з журналістами на умовах анонімності, заявили, що запит пов’язаний із подальшим військовим плануванням щодо Куби. Публічно коментувати ці питання вони не можуть.

При цьому документ не містить даних про конкретні накази щодо розгортання певних військових підрозділів.

Підготовка відбувається на тлі посилення економічного тиску президента США Дональда Трампа на Кубу. Одночасно Вашингтон закликає владу острова провести політичні реформи.

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У запиті також не вказано, скільки саме військовослужбовців може знадобитися Південному командуванню США. Його зона відповідальності охоплює Центральну та Південну Америку, а також Карибський басейн.

Крім того, наразі невідомо, куди саме можуть направити потенційно залучені сили та яку саме операцію вони мають забезпечувати.

Водночас у документі згадується можливість формування бригади військової поліції. Такі підрозділи, зокрема, координують роботу військової поліції, яка відповідає за питання безпеки, утримання затриманих та виконання інших правоохоронних функцій.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розраховує домовитися з Гаваною без застосування американських військ.

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Ми раніше інформували, що Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти Куби, включивши до обмежувального списку вісьмох посадовців та п’ять державних підприємств оборонної галузі.

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