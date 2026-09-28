«Не можуть захистити навіть Москву»: доброволець розповів, чому Росія відкидає пропозицію України

Кремль / © Pixabay

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Росія не погоджується на пропозицію України щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах, оскільки не хоче демонструвати свою слабкість.

Таку думку Метью Семпсон висловив в інтерв’ю 24 каналу.

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За його словами, Москва свідомо уникає домовленостей про припинення вогню, оскільки це могло б змусити російську сторону визнати наявність проблем із захистом власної території.

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«Я вважаю, що вони навмисно відмовляються мати справу з чимось на кшталт припинення вогню, бо тоді це також означало б, що їм доведеться визнати, що у них є слабкість», — сказав він.

Семпсон наголосив, що, за його оцінкою, нездатність Росії захищати важливі об’єкти вже помітна за межами самої країни.

«Вони не здатні захистити небо над своєю столицею Москвою, і вони не можуть захистити свої власні нафтопереробні заводи, які є величезною частиною російської економіки», — додав доброволець.

Колишній снайпер морської піхоти США також нагадав про роль енергетичного експорту для російської економіки. За його словами, Росія продає свої енергетичні ресурси різним країнам світу, однак нові санкційні обмеження впливають на можливості Москви продовжувати цю діяльність.

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«Але в Росії цілком нормально ігнорувати правду, брехати про свої можливості, брехати про свої наміри та не визнавати власних вразливостей, що знову ж таки є величезною перевагою для нас», — пояснив доброволець.

Окремо Семпсон прокоментував публічний заклик президента США Дональда Трампа до України припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

На його думку, така заява, навпаки, демонструє проблеми Росії із захистом власної інфраструктури.

«Я думаю, що це дуже важлива заява, зроблена зі Сполучених Штатів, особливо для такого президента, як президент Сполучених Штатів, який доносить це повідомлення про те, що Росія настільки слабка, що нам потрібно попросити Україну допомогти з цією проблемою».

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Раніше повідомлялося, що президент Зеленський окреслив потенційні домовленості з РФ щодо припинення ударів по енергетиці, безпеки в морі та експорту зерна.

Ми раніше інформували, що диктатор Путін розглядає можливість кардинальної ескалації бойових дій впродовж наступних шести місяців, щоб здобути остаточну перемогу за будь-яку ціну.

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