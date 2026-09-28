Астрологічний прогноз на 28 вересня

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає щоденний гороскоп.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: цей день, незважаючи на початок робочого тижня, не підходить для нових і серйозних починань — їхній результат буде зовсім не таким, на який ми спочатку розраховували.

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Символ дня: дзеркало.

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Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: зелений, нефритовий, малахітовий.

Щасливі камені дня: агат, аметист.

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За яку частину тіла відповідає: нирки, шкіра.

Хвороби дня: будь-який діагноз, поставлений сьогодні, потребує перевірки та уточнення: не варто покладатися лише на думку одного-єдиного лікаря.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону м’ясо — особливо жирне та смажене.

Стрижка дня: від стрижки слід категорично відмовитися — вона може завдати шкоди не лише зовнішності, а й здоров’ю.

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Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: важливо мати з собою оберіг, щоб уберегтися від пристріту — ймовірність його виникнення цього дня зростає у кілька разів.

Сни дня: сни цієї ночі можуть підказати, як вилікуватися від важкої хвороби.

Табу дня: слід відмовитися від шкідливих звичок — насамперед, від куріння та вживання алкоголю.

Цитата дня: «Життя людини — це те, що з нього роблять її думки» (Марк Аврелій)

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