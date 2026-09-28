Чому Трамп не тисне на Путіна: військовий назвав несподівану причину

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп наразі не має достатніх важелів, щоб змусити Путіна припинити гарячу фазу війни до зими.

Про це в програмі «Тепер Головне» в етері Еспресо заявив військовослужбовець, виконавчий директор ГО «Інститут геополітичного виміру» Дмитро Биков.

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За словами Бикова, українські військові скептично оцінюють нинішні зусилля Трампа щодо завершення війни та не вважають їх такими, які наразі можна реалізувати.

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«Наші побратими, я безпосередньо, ми не сприймаємо зусилля Трампа сьогодні як такі, які можна було б втілити у життя», — сказав Биков.

Військовослужбовець вважає, що на цьому етапі американський президент не має достатніх інструментів для того, щоб змусити Путіна припинити бойові дії до зимового періоду.

Одним із головних засобів тиску на Росію Биков назвав санкції. Однак, на його думку, Трамп поки не використовує цей економічний важіль через ситуацію на нафтовому ринку.

«Він не застосовує по причині того, що не може вплинути на ціну на нафту. Оскільки ціна на нафту росте, і це призводить до того, що її економіка просідає всіх країн світу, в тому числі, Сполучених Штатів Америки», — сказав Биков.

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Окремо військовослужбовець згадав закон Ліндсі Грема, який передбачає можливість посилення санкційного тиску. За словами Бикова, Трамп наразі побоюється використовувати цей інструмент.

«І він боїться зараз застосування цього важеля, закону Ліндсі Гема, який був проголосований і анонсований, що Трамп може його застосувати», — зазначив Биков.

На думку військовослужбовця, позиція американського президента також може бути пов’язана з необхідністю зберігати підтримку виборців напередодні виборів.

«Він хоче перед виборами зберегти прихильність своїх виборців, а також, можливо, переконати виборців конкуруючих партій, що він достойний президент», — пояснив Биков.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не став підтверджувати, що погодився надати Україні дозвіл на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп назвав масштаб втрат у війні Росії проти України та закликав Зеленського і Путіна домовлятися.

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