Президент США Дональд Трамп та кремлівський диктатор Владімір Путін / © Associated Press

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У грудні цього року президент США Дональд Трамп прийматиме лідерів країн G20, куди він несподівано запросив кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Масштабна зустріч на найвищому рівні відбудеться у приватному гольф-клубі Trump National Doral, розташованому в американському штаті Флорида.

Про суперечливе рішення американського лідера щодо реабілітації російського диктатора на світовій арені пише The Wall Street Journal.

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Повернення диктатора на світову арену

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році російський президент став персоною нон ґрата для більшості цивілізованих країн світу. Американське запрошення дасть йому унікальну можливість зробити вигідні фотографії та довести росіянам відсутність глобальної ізоляції.

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«Це глобальний подарунок для реабілітації диктатора саме в той час, коли російська громадськість дедалі більше втомлюється від війни», — наголошують американські журналісти.

Очільник Білого дому може аргументувати свій крок тим, що повернення Росії до світової спільноти нібито прискорить завершення війни. Однак Москва не демонструє жодних ознак відмови від своїх планів щодо повного підпорядкування української держави.

Автори матеріалу нагадують, що попередній двосторонній саміт політиків на Алясці у серпні 2025 року не змінив агресивних розрахунків Москви.

Гібридна війна проти країн НАТО

Європейські союзники висловлюють серйозне занепокоєння через постійну ескалацію російської гібридної війни проти держав Північноатлантичного альянсу. Ворожі спецслужби активно використовують безпілотники для стеження за військовими об’єктами, готують пошкодження підводних кабелів та влаштовують масштабні кібератаки.

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«Мета обмеженого нападу — відвернути європейські ресурси від України та посіяти розкол всередині НАТО», — попереджають у Службі оборонної розвідки Данії.

Лише випадкова несправність вибухівки на мілітаризованому дроні в аеропорту Лейпцига цього серпня допомогла уникнути жертв серед мирного німецького населення. Попри всі попередження європейських спецслужб про реальну загрозу, Вашингтон продовжує підтримувати дипломатичні контакти з країною-агресором.

Журналісти підсумовують, що запрошення диктатора на саміт є морально образливим і може спровокувати росіян на нові безкарні удари по Альянсу.

Російська загроза для НАТО

Дискусія навколо запрошення Путіна виникла на тлі нових попереджень європейських спецслужб. 24 вересня Данська служба військової розвідки заявила, що Росія може посилити гібридну війну проти НАТО та Заходу найближчими місяцями. У відомстві також оцінили ризик обмеженої військової атаки Росії на одну або кілька країн НАТО як низький, але такий, що зростає.

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В Україні останніми тижнями також звертали увагу на дії Росії на межі між війною та миром і можливі спроби перевірити готовність НАТО до спільної відповіді. Серед таких дій обговорювалися гібридні атаки, провокації та інциденти в європейських країнах.

Окремо напередодні запрошення Путіна до G20 у США обговорювали можливість нової зустрічі Трампа та російського президента. Трамп заявляв, що не проти провести ще один саміт із Путіним, однак на той момент не був упевнений, чи приїде російський президент до Маямі.

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