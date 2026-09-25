До України нарешті йде потепління, але не всюди: синоптики назвали регіони, які накриє "бабине літо" (мапа)

Осінь / фото ілюстративне / © pexels.com

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У п’ятницю, 25 вересня, в Україні очікується переважно суха та сонячна погода.

Українська синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що активний циклон залишає Україну, тому 25 вересня у більшості центральних, східних та південних областей мине без істотних опадів, із сонячними проясненнями. Невеликі дощі втримаються лише на заході, півночі та Вінниччині.

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Вдень повітря прогріється до +15…+19 градусів тепла, на півдні — до +22, а на заході буде свіжіше, в межах +12…+16 градусів вище нуля, проте ночі залишатимуться холодними по всій країні буде від +5 до +10 градусів тепла.

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За словами очільника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, цими вихідними в Україні слід чекати на потепління, яке зумовить антициклон. Температура повітря підвищиться до +18…+20 градусів тепла.

«Осінь ще зігріє, а ліси після дощів можуть порадувати любителів «тихого полювання», — зазначає синоптик.

За даними Українського гідрометцентру в Україні 25 вересня буде хмарно із проясненнями. У більшості областей опадів не передбачається, однак на північному заході, вночі і на північному сході країни місцями пройдуть невеликі дощі.

У східних областях вночі та вранці місцями зберігатиметься туман. Вітер дутиме південно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вдень буде від +14 до +19 градусів тепла, в Карпатах слід очікувати від +7 до +12 градусів тепла.

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Погода в Україні 25 вересня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптки розповіли, якою буде погода у великих українських містах 25 вересня.

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