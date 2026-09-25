«Юридичні наслідки неважливі»: у Путіна запропонували знищити Starlink ядерним вибухом

Starlink

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Близькі до російського диктатора Путіна академік Сергій Глазьєв та олігарх Костянтин Малофєєв, відомий своїми націоналістичними поглядами, опублікували спільний допис, у якому запропонували кілька варіантів знешкодження супутників Starlink.

Про це пише портал Мілітарний.

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Автори матеріалу вважають, що Росія може спробувати перерізати підводні канали зв’язку на дні океанів, щоб порушити роботу дата-центрів. Крім того, вони пропонують розглянути можливість виведення з ладу супутників Starlink, пояснюючи це необхідністю «осліпити Україну» на полі бою.

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«Starlink — не геостаціонарне угруповання супутників, вони рухаються з величезною швидкістю. Знищити супутники лише над Україною неможливо. Треба бити по всій системі цілком», — пишуть Глазьєв та Малофєєв.

Для порушення роботи супутників вони пропонують використовувати комплекс «Волна Купол Гарант» — спеціалізовану систему РЕБ, вартість якої, за їхніми словами, становить близько 1,5 млн доларів за одиницю.

Зазначається, що система нібито здатна спрямовувати потужний високочастотний сигнал на супутник Starlink під час його прольоту, тимчасово «оглушуючи» його. Розробники комплексу створювали його з розрахунку на можливість порушення зв’язку на площі до 20 квадратних кілометрів.

Крім того, в Росії розробляють комплекси «Тобол», «Тирада-2» та проєкт електромагнітної зброї «Алабуга». Це стаціонарні й мобільні системи стратегічного рівня, призначені для радіоелектронного придушення супутникового зв’язку на значних територіях. Як зазначається у матеріалі, ці системи ще жодного разу не застосовувалися.

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На цьому Глазьєв та Малофєєв не зупинилися. У своїй статті вони також запропонували фізично знищувати супутники.

На їхню думку, для цього можуть бути використані протиракетні комплекси А-235 «Нудоль» та С-500 «Прометей». За заявленими характеристиками, вони здатні уражати об’єкти на низьких навколоземних орбітах.

Ще один запропонований ними сценарій передбачає створення хаосу на орбіті за допомогою невибіркових засобів ураження. Зокрема, автори пишуть про платформи, які могли б вивести на орбіту велику кількість металевих елементів.

На думку росіян, зіткнення таких елементів із супутниками може пошкоджувати сонячні батареї та електроніку. Вони також посилаються на так званий ефект Кесслера — гіпотетичний сценарій лавиноподібного утворення космічного сміття внаслідок численних зіткнень на орбіті.

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«Більшість ударів припаде на сонячні панелі. Їхні уламки також стануть нашою зброєю, яка добиватиме угруповання», — заявляють росіяни.

Окремо автори запропонували ще більш радикальний сценарій — підірвати в космосі ядерний боєприпас. На їхню думку, це могло б «випалити електроніку сотень і тисяч супутників на низьких орбітах».

Водночас реалізація будь-якого з таких сценаріїв мала б наслідки не лише для Starlink. Постраждати могли б супутники інших країн, зокрема й російські, однак авторів матеріалу це, за їхніми словами, не зупиняє.

«Безкоштовно для себе завдати удару по дітищу Маска ми вже не можемо. Але все ж це оптимальний варіант. Юридичні наслідки такого рішення неважливі», — пишуть вони.

Раніше повідомлялося, що наземний шлюз супутникового зв’язку Starlink, що забезпечує Інтернетом Україну, підпалили в Польщі.

Ми раніше інформували, що російські підприємства закуповують комплектуючі для виробництва кількох сотень комплексів радіоелектронної боротьби, призначених для протидії супутниковому зв’язку Starlink.

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