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Помітивши на амуніції собаки яскравий кольоровий елемент, багато людей вважають це звичайною прикрасою. Проте синя стрічка на нашийнику чи повідку може бути важливим сигналом для оточуючих про те, що чотирилапого краще залишити в спокої та утриматися від контакту.

Про це повідомляє видання Ogloszenia.

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Що означає синя стрічка на амуніції собаки

За інформацією видання, єдиного офіційного та законодавчо закріпленого значення у такого позначення немає. Проте власники та кінологи нерідко використовують кольорові маркування, щоб попередити оточуючих про необхідність особливого ставлення до тварини.

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Синю стрічку можуть прикріпити у таких випадках:

собака проходить процес дресирування або соціалізації й не повинна відволікатися;

тварина виконує робоче завдання (наприклад, працює як собака-поводир або службовий пес);

улюбленець відновлюється після перенесеної хвороби чи травми;

собака відчуває тривогу або має негативний досвід спілкування з людьми чи іншими тваринами;

у самки період тічки.

Експерти наголошують, синя стрічка не є свідченням агресивності чи небезпеки тварини. Це насамперед сигнал про те, що сторонній контакт наразі є небажаним.

Як поводитися під час зустрічі з собакою із синьою стрічкою

При зустрічі з таким улюбленцем фахівці рекомендують дотримуватися декількох правил безпеки та етикету:

Не намагайтеся погладити тварину та не дозволяйте дітям чи власним домашнім улюбленцям наближатися без дозволу господаря. Тримайте дистанцію. Якщо ви вигулюєте власного собаку, візьміть його на короткий повідець та спокійно пройдіть повз. У вузькому переході чи на вузькій стежці краще зупинитися і дати власнику із собакою можливість безпечно розійтися. Уникайте провокацій. Не варто пильно дивитися на незнайому тварину, кликати її або намагатися привернути увагу, адже навіть дружній жест може спровокувати додатковий стрес у стривоженого собаки. Запитайте власника. Якщо ви не впевнені щодо причини наявності стрічки, найнадійнішим способом є пряме запитання до господаря тварини.

Значення інших кольорів на собаці

У кінологічній практиці існують й інші неофіційні позначення:

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Жовта стрічка — собаці потрібен особистий простір;

Червона стрічка — прохання дотримуватися особливої обережності;

Помаранчева стрічка — небажаність контакту з іншими собаками;

Зелена стрічка — тварина спокійно ставиться до спілкування;

Біла стрічка — собака має проблеми із зором або слухом;

Фіолетова стрічка — прохання не годувати тварину.

Водночас універсальної міжнародної системи собачих стрічок не існує. Значення кольорів може змінюватися залежно від країни, конкретної організації чи школи дресирування, а в окремих випадках стрічка дійсно може слугувати лише декоративним елементом.

Саме тому під час зустрічі з незнайомим собакою першочергово варто звертати увагу на його поведінку та орієнтуватися на вказівки власника.

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