5 порід собак, яких легко виховувати: ветеринарка назвала своїх фаворитів

Які породи собак легко виховувати: ветеринарка назвала п’ять / © Credits

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Деякі собаки значно легше переносять зміни, рідше нервують і не потребують постійної уваги від господаря. Ветеринарка назвала п’ять порід, які вирізняються спокійною вдачею та здатністю швидко адаптуватися.

Про це повідомило видання The Sun.

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Ветеринарка-консультантка Pooch and Mutt докторка Лінда Саймон розповіла, які породи вона особливо цінує за врівноважений характер. За її словами, помилково вважати, що найпростішими у вихованні обов’язково будуть маленькі або малорухливі собаки.

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Фахівчиня пояснила, що важливішими є емоційна стабільність, здатність пристосовуватися до нового та низька реактивність. Такі тварини не схильні надмірно реагувати на незначні подразники, краще почуваються у незнайомих ситуаціях і спокійніше переносять зміни звичного режиму.

Хорти

Попри спортивну статуру та здатність розвивати високу швидкість, удома хорти часто поводяться напрочуд спокійно. Вони полюбляють відпочивати, не потребують постійної метушні та зазвичай мають лагідну вдачу.

За словами ветеринарки, серед їхніх переваг — врівноважений темперамент, невисока тривожність і ласкавість.

Бассет-хаунди

Ці собаки відомі неквапливістю та незворушним характером. Бассет-хаунди зазвичай терплячі й ніжні та рідше за деякі інші породи гостро реагують на стресові ситуації.

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Ши-тцу

Ши-тцу вирізняються життєрадісністю та здатністю пристосовуватися до різних умов. Ветеринарка відзначила їхню дружелюбність і спокій, а також те, що вони можуть добре переносити зміни у звичному розпорядку дня.

Віппети

Ще однією породою у списку стали віппети. Ці собаки зазвичай тихі, ласкаві та легко заспокоюються. Саме така врівноваженість робить їх комфортними компаньйонами.

Кавапу

Кавапу — помісь кавалер-кінг-чарльз-спанієля та пуделя — ветеринарка відзначила за товариськість і здатність адаптуватися. Такі собаки прагнуть взаємодіяти з людиною, добре піддаються дресируванню та можуть мати стабільний темперамент.

Варто зазначити, що кавапу не визнана окремою породою жодним великим кінологічним клубом.

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Лінда Саймон пояснила, що всі п’ять порід об’єднують три основні риси: емоційна стабільність, адаптивність і порівняно низька реактивність. Завдяки цьому вони зазвичай спокійніше поводяться у ветеринарній клініці, легше навчаються та швидше звикають до змін удома.

Водночас ветеринарка наголосила, що порода не визначає характер кожного окремого собаки. Одні тварини від природи спокійніші, тоді як іншим може знадобитися більше уваги та підтримки під час виховання.

Нагадаємо, раніше ветеринарні фахівці назвали сім порід собак, представники яких особливо відомі своєю ласкавістю, відданістю та орієнтованістю на людину.

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