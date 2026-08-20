Чи можна годувати собаку зі своєї тарілки / © Associated Press

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Собака дивиться на вас великими очима, поки ви вечеряєте, а ви намагаєтеся не піддатися на провокацію. Скоріше за все, вам знайома така ситуація. Багато власників вважають, що їжа зі столу неминуче перетворить вихованця на професійного жебрака. Проте, як стверджує кінологиня і ветеринарка Джолі Стегемоллер проблема не стільки у самому факті частування, скільки у тому, що саме, коли та в якій кількості отримує собака, про це розповіло видання Good Housekeeping.

Шматочок зі столу — не завжди погана ідея

На думку кінологині, правильно підібрана їжа може навіть допомагати у вихованні. Наприклад, під час приготування вечері можна привчати собаку спокійно лежати на своєму місці та винагородити її за це маленькими шматочками дозволених овочів або ласощами.

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Такий підхід змінює саму логіку, бо замість того щоб собака крутилася під ногами та вимагала їжу, вона розуміє, що перебування на лежанці може принести винагороду.

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Не все, що ви їсте, можна собаці

Тут важливо не плутати «поділитися вечерею» з «дати собаці все, що є на тарілці». Деякі звичні для людини продукти токсичні для собак. Серед них — шоколад, часник, ксиліт і алкоголь. Небезпечними також можуть бути гострі кістки, які здатні спричинити травми травного тракту.

Тож, перед тим як пригостити вихованця продуктом, якого він раніше не їв, варто перевірити його безпечність у надійному ветеринарному джерелі.

Найбільша проблема — кількість

Навіть безпечна їжа може нашкодити, якщо її забагато. Одна з головних проблем, про яку говорить Стегемоллер, — зайва вага. Ожиріння ускладнює рухливість собак і впливає на підвищений ризик ендокринних та інших захворювань. Надлишок «людської» їжі також може спричинити блювання, діарею чи панкреатит.

Особливо підступними є калорійні продукти. Для маленького собаки навіть невеликий шматочок сиру може бути еквівалентом кількох чизбургерів для людини. Тому беконний жир або великі порції сиру точно не варто перетворювати на щоденну винагороду.

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Натомість трохи яєчні як особливе частування — зовсім інша спарва.

Овочі та фрукти

Серед улюблених варіантів ветеринарки — фрукти та овочі, наприклад, яблука та ягоди можуть стати цінною винагородою під час навчання, якщо конкретному собаці вони підходять. У цьому є й приємний бонус, адже на відміну від кісток і деяких твердих жувальних ласощів, овочі не створюють такого ризику пошкодження зубів.

А ще сам звук нарізання овочів може стати для собаки сигналом, що зараз буде щось цікаве. Це зручно використовувати для відпрацювання команд, трюків або закріплення звички залишатися на своєму місці, поки ви готуєте.

Отже, годувати собаку зі своєї тарілки чи ні — особистий вибір кожного власника. Проте категоричне «ніколи» не є обов’язковою умовою хорошого виховання.

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