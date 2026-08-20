Гаррі та Меган повертаються жити до Британії: стала відома реакція короля Чарльза

Король Чарльз і принц Гаррі / © Getty Images

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Як повідомляє журнал People, король Чарльз був проінформований про плани принца Гаррі та Меган Маркл перевезти свою родину назад до Великої Британії в неділю та вітає можливість провести більше часу із Сассексами в приватному порядку.

Герцог та герцогиня Сассекські готуються повернутися на батьківщину Гаррі після шести років, проведених у Каліфорнії. Відомо, що принц Арчі та принцеса Лілібет почнуть відвідувати школу у Великій Британії наступного місяця, оскільки сім'я облаштовується у Британії у своїй приватній резиденції.

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Меган та Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Хоча принц Гаррі не повернеться до офіційних королівських обов'язків, цей крок сім'ї неминуче порушує нові питання щодо його довгострокової ролі у Великій Британії. Однак король ясно дав зрозуміти, що статус герцога і герцогині Сассекських як приватних осіб і членів королівської сім'ї, що не працюють на корону, залишиться незмінним, відповідно до їхніх побажань та угоди, досягнутих при відмові від королівських обов'язків.

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Новина про переїзд з'явилася через кілька тижнів після рідкісної зустрічі Гаррі і Меган з королем Чарльзом і королевою Каміллою в Гайгроув-гаусі. Це також була перша зустріч монарха з Арчі та Лілі за більш ніж чотири роки.

Король Чарльз та принц Гаррі / © Getty Images

Хоча принц Гаррі неодноразово відвідував Велику Британію самостійно після переїзду до Каліфорнії, липнева зустріч стала лише третьою зустріччю Гаррі з батьком після того, як 2024 року у короля діагностували рак.

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