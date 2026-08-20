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Гаррі та Меган повертаються жити до Британії: стала відома реакція короля Чарльза
Монарх був проінформований про плани герцога та герцогині Сассекських у неділю, 16 серпня, та вітає можливість провести більше часу з молодшим сином та його родиною.
Як повідомляє журнал People, король Чарльз був проінформований про плани принца Гаррі та Меган Маркл перевезти свою родину назад до Великої Британії в неділю та вітає можливість провести більше часу із Сассексами в приватному порядку.
Герцог та герцогиня Сассекські готуються повернутися на батьківщину Гаррі після шести років, проведених у Каліфорнії. Відомо, що принц Арчі та принцеса Лілібет почнуть відвідувати школу у Великій Британії наступного місяця, оскільки сім'я облаштовується у Британії у своїй приватній резиденції.
Хоча принц Гаррі не повернеться до офіційних королівських обов'язків, цей крок сім'ї неминуче порушує нові питання щодо його довгострокової ролі у Великій Британії. Однак король ясно дав зрозуміти, що статус герцога і герцогині Сассекських як приватних осіб і членів королівської сім'ї, що не працюють на корону, залишиться незмінним, відповідно до їхніх побажань та угоди, досягнутих при відмові від королівських обов'язків.
Новина про переїзд з'явилася через кілька тижнів після рідкісної зустрічі Гаррі і Меган з королем Чарльзом і королевою Каміллою в Гайгроув-гаусі. Це також була перша зустріч монарха з Арчі та Лілі за більш ніж чотири роки.
Хоча принц Гаррі неодноразово відвідував Велику Британію самостійно після переїзду до Каліфорнії, липнева зустріч стала лише третьою зустріччю Гаррі з батьком після того, як 2024 року у короля діагностували рак.