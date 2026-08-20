Гарри и Меган возвращаются жить в Британию: стала известна реакция короля Чарльза

Король Чарльз и принц Гарри / © Getty Images

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Как сообщает журнал People, король Чарльз был проинформирован о планах принца Гарри и Меган Маркл перевезти свою семью обратно в Великобританию в воскресенье и приветствует возможность провести больше времени с Сассексами в частном порядке.

Герцог и герцогиня Сассекские готовятся вернуться на родину Гарри после шести лет, проведенных в Калифорнии. Известно, что принц Арчи и принцесса Лилибет начнут посещать школу в Великобритании в следующем месяце, поскольку семья обустраивает в Британии в своей частной резиденции.

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Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

Хотя принц Гарри не вернется к официальным королевским обязанностям, этот шаг семьи неизбежно поднимает новые вопросы о его долгосрочной роли в Великобритании. Однако король ясно дал понять, что статус герцога и герцогини Сассекских как частных лиц и неработающих членов королевской семьи останется неизменным, в соответствии с их пожеланиями и соглашением, достигнутым при отказе от королевских обязанностей.

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Новость о переезде появилась всего через несколько недель после редкой встречи Гарри и Меган с королем Чарльзом и королевой Камиллой в Хайгроув-хаусе. Это также была первая встреча монарха с Арчи и Лили за более чем четыре года.

Король Чарльз и принц Гарри / © Getty Images

Хотя принц Гарри неоднократно посещал Великобританию в одиночку после переезда в Калифорнию, июльская встреча стала лишь третьей встречей Гарри с отцом после того, как в 2024 году у короля диагностировали рак.

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