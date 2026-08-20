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Печеночные оладьи с рисом: необычный рецепт
Печень — это полезный субпродукт, который не только заменит мясо, но и приятно удивит вас своим замечательным вкусом, а благодаря рису, придаст оладьям нежность и сытность.
Получаются вкусными как в горячем, так и в холодном виде. Подайте как самостоятельное блюдо со сметаной, соусом или с любимым вашим гарниром.
Ингредиенты
- печень куриная
- 500 г
- рис
- 50 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- мука пшеничная
- 2-3 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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Рис промойте, несколько раз, меняя воду.
Выложите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения, накройте крышкой и варите 5-7 минут до полуготовности, затем откиньте на дуршлаг.
Куриную печень промойте, очистите от пленок, прожилок и разрежьте на две части.
Лук очистите, и нарежьте на произвольные кусочки.
Куриную печень, лук пропустите через мясорубку, добавьте яйцо, рис, перец черный молотый, посолите, всыпьте муку и перемешайте.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте печеночные оладьи с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
Куриную печень и лук можно пробить погружным блендером.