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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

Печеночные оладьи с рисом: необычный рецепт

Печень — это полезный субпродукт, который не только заменит мясо, но и приятно удивит вас своим замечательным вкусом, а благодаря рису, придаст оладьям нежность и сытность.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
290 ккал
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Печеночные оладьи с рисом

Печеночные оладьи с рисом / © Credits

Получаются вкусными как в горячем, так и в холодном виде. Подайте как самостоятельное блюдо со сметаной, соусом или с любимым вашим гарниром.

Ингредиенты

печень куриная
500 г
рис
50 г
яйца куриные
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
мука пшеничная
2-3 ст. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Рис промойте, несколько раз, меняя воду.

  2. Выложите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения, накройте крышкой и варите 5-7 минут до полуготовности, затем откиньте на дуршлаг.

  3. Куриную печень промойте, очистите от пленок, прожилок и разрежьте на две части.

  4. Лук очистите, и нарежьте на произвольные кусочки.

  5. Куриную печень, лук пропустите через мясорубку, добавьте яйцо, рис, перец черный молотый, посолите, всыпьте муку и перемешайте.

  6. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте печеночные оладьи с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Куриную печень и лук можно пробить погружным блендером.

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