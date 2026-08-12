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УПЛ-2026/27: расписание и результаты матчей третьего тура, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков третьего тура нового розыгрыша чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 14 по 17 августа состоятся матчи третьего тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.
В пятницу, 14 августа, "Эпицентр" померяется силами с "Вересом".
В субботу, 15 августа, "Кривбасс" примет "Левый Берег", "Кудровка" будет противостоять "Оболони", а "Карпаты" сразятся с "Буковиной".
В воскресенье, 16 августа, ЛНЗ поборется с "Черноморцем", "Шахтер" встретится с "Харьковом", а "Динамо" будет принимать "Колос".
На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Колос".
В понедельник, 17 августа, сильнейшего будут определять "Полесье" и "Заря".
Расписание и результаты матчей 3-го тура УПЛ
Пятница, 14 августа
18:00 "Эпицентр" — "Верес"
Суббота, 15 августа
13:00 "Кривбасс" — "Левый Берег"
15:30 "Кудровка" — "Оболонь"
18:00 "Карпаты" — "Буковина"
Воскресенье, 16 августа
13:00 ЛНЗ — "Черноморец"
15:30 "Харьков" — "Шахтер"
18:00 "Динамо" — "Колос"
Понедельник, 17 августа
18:00 "Полесье" — "Заря"
Таблица УПЛ после 2-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Ранее сообщалось, что "Динамо" в компенсированное время вырвало победу над "Вересом" в своем стартовом матче сезона УПЛ.
Также мы рассказывали, что "Шахтер" одержал вторую подряд победу на старте УПЛ.