УПЛ-2026/27: расписание и результаты матчей третьего тура, таблица

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

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С 14 по 17 августа состоятся матчи третьего тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

В пятницу, 14 августа, "Эпицентр" померяется силами с "Вересом".

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В субботу, 15 августа, "Кривбасс" примет "Левый Берег", "Кудровка" будет противостоять "Оболони", а "Карпаты" сразятся с "Буковиной".

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В воскресенье, 16 августа, ЛНЗ поборется с "Черноморцем", "Шахтер" встретится с "Харьковом", а "Динамо" будет принимать "Колос".

На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Колос".

В понедельник, 17 августа, сильнейшего будут определять "Полесье" и "Заря".

Расписание и результаты матчей 3-го тура УПЛ

Пятница, 14 августа

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18:00 "Эпицентр" — "Верес"

Суббота, 15 августа

13:00 "Кривбасс" — "Левый Берег"

15:30 "Кудровка" — "Оболонь"

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18:00 "Карпаты" — "Буковина"

Воскресенье, 16 августа

13:00 ЛНЗ — "Черноморец"

15:30 "Харьков" — "Шахтер"

18:00 "Динамо" — "Колос"

Понедельник, 17 августа

18:00 "Полесье" — "Заря"

Таблица УПЛ после 2-го тура

Таблица УПЛ после 2-го тура / © УАФ

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее сообщалось, что "Динамо" в компенсированное время вырвало победу над "Вересом" в своем стартовом матче сезона УПЛ.

Также мы рассказывали, что "Шахтер" одержал вторую подряд победу на старте УПЛ.

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