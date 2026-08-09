"Динамо" в компенсированное время вырвало победу над "Вересом" в стартовом матче УПЛ

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" одержало победу над ровенским "Вересом" в матче второго тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 1:2 .

"Бело-синие" открыли счет на 38-й минуте встречи — подача с углового от Виталия Буяльского завершилась ударом Кристиана Биловара головой в перекладину и дальнюю штангу, а Александр Тымчик удачно сыграл на добивании.

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Хозяева поля могли отыграться перед перерывом — на 45-й минуте Натанаэль Блэр попал в перекладину ударом через себя.

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На старте второго тайма ровенский клуб таки сравнял счет — на 52-й минуте Игорь Харатин головой замкнул подачу Фабрисио Яна с углового, а голкипер киевлян Вячеслав Суркис не сумел зафиксировать мяч, который пересек линию ворот.

В компенсированное время подопечные Игоря Костюка вырвали победу — на 90+1-й минуте Матвей Пономаренко реализовал пенальти.

Обзор матча "Верес" — "Динамо"

Для "Динамо" это был стартовый матч сезона УПЛ, ведь матч первого тура между "бело-синими" и "Левым Берегом" был перенесен на 2 декабря.

В третьем туре УПЛ киевляне 16 августа примут "Колос", а "Верес" 14 августа на выезде сыграет с "Эпицентром" — ровенский клуб начал чемпионат поражением от "Харькова" (0:1).

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Перед этим "Динамо" в четверг, 13 августа, проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против азербайджанского "Карабаха". Первая игра завершилась минимальной победой "бело-синих" со счетом 1:0.

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