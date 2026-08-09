В Одессе учительница выпала со второго этажа, моя школьные окна: руководство уже «умыло руки»

Одесская школа. Фото: osvita-omr.gov.ua

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В одной из школ Одессы учительница младших классов выпала из окна второго этажа школы во время мытья окон.

Об этом пишет местное издание «Интент».

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Пока женщина находится в состоянии средней тяжести. Медики диагностировали у нее открытые переломы обеих голеней и тяжелый травматический шок.

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В Департаменте образования заверили, что якобы женщина решила помыть окно по собственной инициативе.

«Каких-либо поручений по мойке окон учителям не давали. Учительница, которая находится в больнице, это подтверждает. По ее словам, это была ее личная инициатива. Проверка продолжается, поэтому окончательного вывода еще нет», — заверила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Юлия Филлер.

Готовились к «объезду»?

Такому заявлению не поверили в Сети.

Образовательный эксперт, бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук предположил, что это связано с тем, что «школы начали готовиться к так называемым объездам».

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«Если кто-то не знает, то эта процедура, которая родом из СССР, предполагает, что в школы поочередно приезжает местное начальство и проверяет, как школа подготовлена к новому учебному году», — пишет педагог.

Такое положение вещей Ликарчук называет «полным сюром, ведь получается, что те, кто отвечает за создание условий для работы учебного заведения, приезжают, чтобы проверить, как эти условия создали директор школы и учителя.

«А так как у того начальства бюджетных средств всегда хватает на плитку, траву, деревья и вазоны, но не хватает на обслуживающий персонал для школ, то учителя сами вынуждены мыть окна, кабинеты, коридоры, места всеобщей уборки. Чтобы это самое начальство приехало и пальчиком потыкало на недостатки. А потом угостилось кавой с бутербродами и поехало дальше. Искренне сочувствую учительнице, которая получила травмы. Но уверен, что козлом отпущения будет именно она. Ни директор, ни один чиновник не признается, что именно за их командами она полезла мыть окна. Попробовала бы не полезть», — отметил Ликарчук.

В комментариях пользователи возмутились, что педагоги должны мыть окна и делать ремонты в школе.

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Напомним, что в Украине на 20% повысят зарплаты учителей и вдвое увеличат стипендии.

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