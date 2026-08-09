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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
2 мин

"Разбили голову и залили глаза газом": во Львове разгорелся новый скандал с ТЦК

На кадрах, опубликованных в Интернете, видно мужчину, сидящего на корточках на тротуаре, а его лицо залито кровью.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН

В воскресенье, 9 августа, в Сиховском районе Львова произошел очередной инцидент в ходе мобилизационных мероприятий, в результате которого мужчина-гражданский получил травму головы.

Видео с места происшествия опубликовали местные Telegram-каналы.

Авторы одного из постов утверждают, что мужчине якобы «разбили голову» сотрудники ТЦК, а его дочери брызнули в глаза перцовым газом. После вмешательства прохожих, по их словам, представители ТЦК покинули место происшествия.

На обнародованных кадрах видно мужчину, сидящего на корточках на тротуаре, а его лицо залито кровью. Рядом находятся люди в военной форме и гражданские женщины, которые обвиняют военнослужащих в избиении мужчины. Во время конфликта они покидают место происшествия на микроавтобусе и автомобиле Honda.

Внимание, на видео содержатся шокирующие кадры

Вместе с ними уехал и полицейский, находившийся на месте происшествия.

«Ситуация вызвала широкий резонанс. Ждем объяснений и реакции, ведь вот так, средь бела дня, избивать и калечить людей категорически нельзя», — говорится в посте.

В то же время обстоятельства, предшествовавшие инциденту, пока неизвестны.

В частности, нет официального подтверждения того, что травмы мужчине нанесли именно сотрудники ТЦК. На момент публикации Львовский областной ТЦК, СП и полиция официально не комментировали этот инцидент.

Напомним, ранее в центре Львова произошел инцидент с участием сотрудников территориального центра комплектования и 34-летнего мужчины, получившего телесные повреждения во время силового задержания. Полиция возбудила уголовное дело.

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