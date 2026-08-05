Телефоны жертв до сих пор звонят: детали с места гибели людей на платформе под Броварами (видео)

Атака РФ у Бороваров. / © ТСН

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После ночного массированного удара по Киевщине в Броварском районе обнаружили тела восьми погибших на железнодорожной платформе. Трагедия произошла на остановочном пункте «Квітневий», что под Броварами. По предварительным данным, жертвами стали работники логистического центра, который был атакован.

О последствиях атаки и ситуации на месте ужасающей трагедии рассказали корреспонденты ТСН.

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Журналисты ТСН побывали на месте российского удара и показали, как выглядит место трагедии после атаки. Отмечается, что российская воздушная цель «прилетела» прямо напротив платформы.

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В частности, на кадрах видны тела, до сих пор лежащие на платформе, а также разбросанные вещи, среди которых сумка с перекусом и вещами.

«Когда мы шли на место, постоянно звонили телефоны в полицейских автомобилях. Нам объяснили, что, скорее всего, это телефоны погибших, которые продолжают звонить», — рассказала корреспондентка телемарафона Ольга Чайко.

Сейчас там работают правоохранители, которые выясняют детали трагедии, а также на путях ликвидируют последствия железнодорожники.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео:

Ужас от увиденного! ПЕРВЫЕ КАДРЫ из ПЛАТФОРМЫ НА КИЕВЩИНЕ где УБИЛО ЛЮДЕЙ! ЖЕРТВ может БЫТЬ БОЛЬШЕ!

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Детали атаки

В «Укрзализныце» сообщили, что железнодорожная платформа расположена вблизи логистических центров в Броварском районе, где произошли «прилеты». Кроме того, в компании подчеркнули, что во время атаки движение поездов и работа станций приостанавливались.

Глава Броварской районной государственной администрации Виталий Бигун уточнил, что люди на станции ждали своего поезда. Но он немного задержался.

«Люди не успели на свой последний поезд, известно о 8 погибших», — сообщил Бигун.

Дата публикации 13:09, 05.08.26 Количество просмотров 61 Кровавый удар под Броварами: люди погибли, ожидая поезд - кадры

Напомним, в ночь на 5 августа войска РФ совершили массированную атаку по Киевской области. В нескольких районах зафиксировали попадания и значительные разрушения. Число погибших в результате удара растет — известно по меньшей мере о 16 жертвах. Всего в области повреждено 78 объектов.

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Среди них — 13 складских зданий, производственное помещение, четыре частных дома, тепличное хозяйство, а также 59 транспортных средств. В частности, повреждены объекты «Эпицентра», «Сильпо» и Rozetka.

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