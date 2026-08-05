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Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП: все детали дела (обновлено)
После освобождения от должности посла Стефанишиной сообщили о новом подозрении.
НАБУ и САП сообщили о новом подозрении бывшей госпоже посол Украины в Соединенных Штатах Америки Ольге Стефанишиной. Ее подозревают в незаконном обогащении.
Об этом сообщили в пресс-службе Центра противодействия коррупции.
В настоящее время в Высшем антикоррупционном суде рассматриваются вопросы избрания ей меры пресечения. Сторона защиты просила провести судебное заседание в закрытом режиме.
В ГПК подчеркивают, что Стефанишин ранее уже получал подозрение в деле НАБУ, где фигурирует соратница Януковича Елена Лукаш. Сейчас это дело слушается в ВАКСе.
Что известно о подозрении
В то же время журналист Михаил Ткач со ссылкой на собственные источники сообщил, что ей предъявлено подозрение в незаконном обогащении.
«Ольга Стефанишина, по информации источников „УП“ в политических кругах, получила от НАБУ и САП подозрение в незаконном обогащении», — говорится в сообщении.
Впоследствии в Центр противодействия коррупции подтвердили, что речь идет о незаконном обогащении. В частности, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил о фактах приобретения имущества «другими лицами, которые осуществлялись по поручению подозреваемой».
Отмечается, что Стефанишина не внесла в декларацию две однокомнатные квартиры, потраченные на их ремонт наличными, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры, а также не указала использование Mercedes, записанного на подчиненного.
Кроме того, отмечается, что расходы превышают доходы и сбережения дипломатки. Суммарная стоимость приобретенных за полтора года активов составила 13,9 млн. грн.
«Среди источников доходов были зарплата, возмещение за командировку и алименты. Наличные деньги со счетов не снимались, продажи имущества или займов не было», — говорится в сообщении.
Увольнение Стефанишиной
3 августа президент Владимир Зеленский своим указом уволил Ольгу Стефанишину с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки.
За несколько дней до появления указа дипломат заявила, что сама решила покинуть должность из-за расследований, связанных с ее имуществом. Мол, это было собственное решение, хотя президент просил его продолжить работу.
Причиной такого шага Стефанишина назвала публичные обвинения в возможном конфликте интересов в Украине и якобы нарушений во время декларирования состояния. Она также заявила о готовности лично приехать в Киев, чтобы ответить на все вопросы правоохранителей и общества.