Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП: все детали дела (обновлено)

Ольга Стефанишина.

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НАБУ и САП сообщили о новом подозрении бывшей госпоже посол Украины в Соединенных Штатах Америки Ольге Стефанишиной. Ее подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра противодействия коррупции.

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В настоящее время в Высшем антикоррупционном суде рассматриваются вопросы избрания ей меры пресечения. Сторона защиты просила провести судебное заседание в закрытом режиме.

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‎ВАКС выбирает меру пресечения Стефанишиной. / © Центр противодействия коррупции

В ГПК подчеркивают, что Стефанишин ранее уже получал подозрение в деле НАБУ, где фигурирует соратница Януковича Елена Лукаш. Сейчас это дело слушается в ВАКСе.

Что известно о подозрении

В то же время журналист Михаил Ткач со ссылкой на собственные источники сообщил, что ей предъявлено подозрение в незаконном обогащении.

«Ольга Стефанишина, по информации источников „УП“ в политических кругах, получила от НАБУ и САП подозрение в незаконном обогащении», — говорится в сообщении.

Впоследствии в Центр противодействия коррупции подтвердили, что речь идет о незаконном обогащении. В частности, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил о фактах приобретения имущества «другими лицами, которые осуществлялись по поручению подозреваемой».

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Отмечается, что Стефанишина не внесла в декларацию две однокомнатные квартиры, потраченные на их ремонт наличными, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры, а также не указала использование Mercedes, записанного на подчиненного.

Кроме того, отмечается, что расходы превышают доходы и сбережения дипломатки. Суммарная стоимость приобретенных за полтора года активов составила 13,9 млн. грн.

«Среди источников доходов были зарплата, возмещение за командировку и алименты. Наличные деньги со счетов не снимались, продажи имущества или займов не было», — говорится в сообщении.

Увольнение Стефанишиной

3 августа президент Владимир Зеленский своим указом уволил Ольгу Стефанишину с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

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За несколько дней до появления указа дипломат заявила, что сама решила покинуть должность из-за расследований, связанных с ее имуществом. Мол, это было собственное решение, хотя президент просил его продолжить работу.

Причиной такого шага Стефанишина назвала публичные обвинения в возможном конфликте интересов в Украине и якобы нарушений во время декларирования состояния. Она также заявила о готовности лично приехать в Киев, чтобы ответить на все вопросы правоохранителей и общества.

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