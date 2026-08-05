Пожар заблокировал в доме: эксперт рассказал, как спастись

Пожар в доме во Львове после ракетной атаки / © Садовий/Facebook

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В случае блокировки в здании, охваченном огнем, необходимо позвонить спасателям и сообщить точный этаж и часть здания, где находится человек. Самостоятельно пытаться тушить пожар следует только тогда, когда это не представляет угрозы жизни, а выходить через задымленный коридор стоит только в исключительных случаях.

Об этом эксперт по пожарной безопасности Вячеслав Дяков рассказал в эфире телеканала «Київ24».

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Что делать, если пожар заблокировал в доме?

По его словам, даже если о пожаре или попадании снаряда уже известно экстренным службам, людям, оказавшимся заблокированными, все равно следует самостоятельно сообщить о своем местонахождении.

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«Когда происходит пожар или попадание снаряда в дом, профильные службы уже об этом знают, и другие люди также сообщили. Но также лучше позвонить и сообщить, что вы находитесь в заблокированном доме на таком-то этаже, в том крыле этого здания, чтобы диспетчерская служба сообщила на место штабу, и они оперативно начали вашу эвакуацию», — рассказал Дяков.

Он также отметил, что не во всех новых и старых домах на этажах есть огнетушители. Эксперт подчеркнул, что самая высокая ценность — это человеческая жизнь, поэтому не стоит рисковать и пытаться самому ликвидировать пожар, если тушение представляет опасность.

«Лучше не пытаться, да, в таком случае», — сказал он.

Как самому эвакуироваться из пожара?

Дяков также объяснил, как поступить, если возникла крайняя необходимость покинуть квартиру через сильно задымленный коридор.

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«Дым поднимается к самому потолку. Внизу в коридоре есть маленькая прослойка прохладного, условно чистого воздуха, по которой вы можете выйти на лестничную клетку для дальнейшей эвакуации с этого этажа. Перед этим намочите какую-нибудь тряпку водой, зажмите ее к лицу. Это минимизирует влияние температуры на ваши дыхательные пути и попадание частиц продуктов сгорания», — пояснил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что такой способ эвакуации является крайней мерой. По словам Дякова, обычно безопаснее оставаться на балконе ближе к свежему воздуху, ведь этого времени, как правило, достаточно, чтобы спасатели ГСЧС прибыли на место пожара и безопасно эвакуировали людей.

К слову, во время ракетных атак больше всего шансов выжить у жителей современных монолитно-каркасных домов. Зато наиболее уязвимыми являются панельные дома из-за риска разрушения по принципу домино и старые «хрущевки» с изношенными конструкциями. «Сталинки» несколько крепче благодаря толстым стенам. Однако ни один жилой дом не проектировался с расчетом на ракетный удар.

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