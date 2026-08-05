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Популярная одежда и обувь могут стать дефицитом: РФ уничтожила склады крупных компаний
Также во время атаки России 5 августа пострадали или были уничтожены склады таких известных компаний, как Rozetka, «Новая почта», «Сильпо», «Эпицентр», NOVUS, LIQUI MOLY Ukraine, «Фоззи Групп».
В ходе атаки 5 августа Россия уничтожила главный логистический склад, где хранились товары INTERTOP Ukraine, а также логистический комплекс с товарами PUMA.
Об этом сообщили в компаниях.
Последствия атаки по складу INTERTOP
В компании INTERTOP подчеркнули, что высокотехнологичный комплекс DENKA LOGISTICS много лет являлся основным логистическим узлом MTI Group.
Масштабы разрушений очень велики. При атаке потеряна значительная часть товарных запасов и оборудования. К счастью, погибших и пострадавших среди сотрудников нет.
«За считанные минуты был уничтожен один из ключевых логистических объектов компании, бесперебойно работавший с 2009 года. Именно отсюда каждый день отправлялись десятки тысяч заказов к нашим клиентам по всей Украине. Вместе с складом потеряна значительная часть товарных запасов, логистическая инфраструктура и оборудование», — говорится в заявлении.
Компания продолжает работать. Пока оценивают последствия атаки и перестраивают все процессы.
Уничтоженный склад PUMA — предупреждают о дефиците отдельных товаров
Также под атакой врага этой ночью оказался склад другого известного спортивного бренда — PUMA. По информации компании, в результате российской баллистической атаки был полностью уничтожен логистический комплекс с их товарами. Никто из команды не пострадал.
В то же время в пресс-службе предупреждают о вероятном дефиците отдельных товаров PUMA.
В ближайшие недели и, вероятно, месяцы в Украине может наблюдаться дефицит отдельных товаров РОМА. Мы уже работаем над возобновлением поставок и прилагаем максимум усилий, чтобы как можно быстрее обеспечить наличие ассортимента», — говорится в заявлении.
Какие еще известные компании пострадали в результате российских атак в ночь на 5 августа
Также во время одного из последних обстрелов пострадали или были уничтожены склады и логистические центры таких известных компаний:
Розетка,
«Новая почта»,
«Сельпо»,
«Эпицентр»,
NOVUS,
LIQUI MOLY Украина,
«Фоззи Групп».
Атака на Киев и область — последние новости
Напомним, в ночь на 5 августа оккупационные войска нанесли массированный удар по Киевской области. В нескольких районах возникли пожары и разрушения. По состоянию на 12.00 известно о по меньшей мере 16 погибших. В частности, на станции «Апрельская» восемь человек погибли на железнодорожной платформе. Люди ждали поезд, который, по словам местных властей, задержался.
Также под ударом была столица. Из-за пожаров, возникших в результате атак, зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные интерактивных сервисов по мониторингу качества воздуха SaveEcoBot и AQICN.