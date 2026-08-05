Популярная одежда и обувь могут стать дефицитом: РФ уничтожила склады крупных компаний

Атака на Киевщину 5 августа / © ТСН

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В ходе атаки 5 августа Россия уничтожила главный логистический склад, где хранились товары INTERTOP Ukraine, а также логистический комплекс с товарами PUMA.

Об этом сообщили в компаниях.

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Последствия атаки по складу INTERTOP

В компании INTERTOP подчеркнули, что высокотехнологичный комплекс DENKA LOGISTICS много лет являлся основным логистическим узлом MTI Group.

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Масштабы разрушений очень велики. При атаке потеряна значительная часть товарных запасов и оборудования. К счастью, погибших и пострадавших среди сотрудников нет.

«За считанные минуты был уничтожен один из ключевых логистических объектов компании, бесперебойно работавший с 2009 года. Именно отсюда каждый день отправлялись десятки тысяч заказов к нашим клиентам по всей Украине. Вместе с складом потеряна значительная часть товарных запасов, логистическая инфраструктура и оборудование», — говорится в заявлении.

Компания продолжает работать. Пока оценивают последствия атаки и перестраивают все процессы.

Уничтоженный склад PUMA — предупреждают о дефиците отдельных товаров

Также под атакой врага этой ночью оказался склад другого известного спортивного бренда — PUMA. По информации компании, в результате российской баллистической атаки был полностью уничтожен логистический комплекс с их товарами. Никто из команды не пострадал.

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В то же время в пресс-службе предупреждают о вероятном дефиците отдельных товаров PUMA.

В ближайшие недели и, вероятно, месяцы в Украине может наблюдаться дефицит отдельных товаров РОМА. Мы уже работаем над возобновлением поставок и прилагаем максимум усилий, чтобы как можно быстрее обеспечить наличие ассортимента», — говорится в заявлении.

Какие еще известные компании пострадали в результате российских атак в ночь на 5 августа

Также во время одного из последних обстрелов пострадали или были уничтожены склады и логистические центры таких известных компаний:

Розетка,

«Новая почта»,

«Сельпо»,

«Эпицентр»,

NOVUS,

LIQUI MOLY Украина,

«Фоззи Групп».

Атака на Киев и область — последние новости

Напомним, в ночь на 5 августа оккупационные войска нанесли массированный удар по Киевской области. В нескольких районах возникли пожары и разрушения. По состоянию на 12.00 известно о по меньшей мере 16 погибших. В частности, на станции «Апрельская» восемь человек погибли на железнодорожной платформе. Люди ждали поезд, который, по словам местных властей, задержался.

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Также под ударом была столица. Из-за пожаров, возникших в результате атак, зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные интерактивных сервисов по мониторингу качества воздуха SaveEcoBot и AQICN.

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