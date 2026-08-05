Популярний одяг і взуття можуть стати дефіцитом: РФ знищила склади великих компаній

Атака на Київщину 5 серпня / © ТСН

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Під час атаки 5 серпня Росія знищила головний логістичний склад, де зберігалися товари INTERTOP Ukraine, а також логістичний комплекс із товарами PUMA.

Про це повідомили у компаніях.

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Наслідки атаки по складу INTERTOP

У компанії INTERTOP підкреслили, що високотехнологічний комплекс DENKA LOGISTICS багато років був основним логістичним вузлом MTI Group.

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Масштаби руйнувань надзвичайно великі. Під час атаки втрачено значну частину товарних запасів та обладнання. На щастя, загиблих та постраждалих серед співробітників немає.

«За лічені хвилини було знищено один із ключових логістичних об’єктів компанії, який безперебійно працював із 2009 року. Саме звідси щодня вирушали десятки тисяч замовлень до наших клієнтів по всій Україні. Разом зі складом втрачено значну частину товарних запасів, логістичну інфраструктуру та обладнання», — йдеться у заяві.

Компанія продовжує працювати. Наразі оцінюють наслідки атаки та перелаштовують всі процеси.

Знищений склад PUMA — попереджають про дефіцит окремих товарів

Також під атакою ворога цієї ночі опинився склад іншого відомого спортивного бренду — PUMA. За інформацією компанії, внаслідок російської балістичної атаки було повністю знищено логістичний комплекс із їхніми товарами. Ніхто із команди не постраждав.

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Водночас у пресслужбі попереджають про ймовірний дефіцит окремих товарів PUMA.

«У найближчі тижні та, ймовірно, місяці в Україні може спостерігатися дефіцит окремих товарів PUMA. Ми вже працюємо над відновленням постачання і докладаємо максимум зусиль, щоб якнайшвидше забезпечити наявність асортименту», — сказано у заяві.

Дата публікації 14:00, 05.08.26 Кількість переглядів 28 ТСН 14:00 новини 5 серпня | Ударів по Україні побільшає через допомогу КНДР! Відповіді за обстріл!

Які ще відомі компанії постраждали внаслідок російських атак у ніч проти 5 серпня

Також під час одного із останніх обстрілів постраждали або були знищені склади та логістичні центри таких відомих компаній:

Rozetka,

«Нова пошта»,

«Сільпо»,

«Епіцентр»,

NOVUS,

LIQUI MOLY Ukraine,

«Фоззі Груп».

Атака на Київ та область — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня окупаційні війська завдали масованого удару по Київській області. У кількох районах виникли пожежі та є руйнування. Станом на 12:00 відомо про щонайменше 16 загиблих. Зокрема, на станції «Квітнева» вісім осіб загинули на залізничній платформі. Люди чекали на потяг, який, за словами місцевої влади, затримався.

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Також під ударом була столиця. Через пожежі, які виникли внаслідок атак, зафіксували високий рівень забруднення повітря. Про це свідчать дані інтерактивних сервісів моніторингу якості повітря SaveEcoBot та AQICN.

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