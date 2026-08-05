Гречка по 80 гривень — це ще не межа: експерти ошелешили прогнозом на серпень

Гречка в Україні знову здорожчає

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У серпні 2026 року в Україні очікується чергове зростання роздрібних цін на гречану крупу. За прогнозами експертів Інституту аграрної економіки, попри липневе здешевлення, найближчим часом цінники в магазинах знову поповзуть угору через обмежену пропозицію вітчизняної сировини.

Про це повідомила науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна в коментарі “24 Каналу».

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Причини цінових коливань

Від початку цього року гречка вже продемонструвала рекордне подорожчання на 70,8% порівняно з січнем. У липні споживачі помітили невелике здешевлення крупи на 3,3%, коли її середня вартість опустилася до 76,67 гривні за кілограм.

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Проте виробництво гречки в нашій державі не має таких масштабів, як вирощування інших зернових, тому цей сегмент надзвичайно чутливо реагує на будь-які економічні зміни. На формування кінцевої вартості в магазинах дедалі сильніше тиснуть витрати на переробку, дорогі енергоносії, ускладнена логістика та підвищення оплати праці.

«Очікувати подальшого подешевшання не варто, оскільки навіть попри сезонне збільшення пропозиції ринок продовжує зазнавати впливу високих витрат на виробництво та обмеженої пропозиції української сировини», — пояснює експертка.

Серпневий прогноз та дефіцит

Аналітики прогнозують, що в останній місяць літа здорожчання торкнеться більшості видів круп, проте саме гречка покаже найвищі темпи зростання. Очікується, що її ціна збільшиться ще на 3-5% і впевнено сягне позначки у 80-83 гривні за один кілограм.

Головною причиною такої ситуації залишається суттєвий дефіцит вітчизняного врожаю, адже 2025 року аграрії зібрали лише 70,8 тисячі тонн крупи. Оскільки щороку українці споживають від 100 до 110 тисяч тонн гречки, цю нестачу зараз доводиться перекривати винятково за рахунок наявних перехідних залишків.

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Нагадаємо, водночас економіст назвав продукти, на яких українці зможуть заощадити. Найбільше можуть подешевшати продукти для борщового набору, а також огірки, помідори та кабачки.

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