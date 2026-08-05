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Ароматна мексиканська страва: як просто приготувати кесадилью на скороворідці
Хрустка тортилья, соковита курка й розплавлений сир зберуться в одній вечері приблизно за 40 хвилин.
Кесадилья з куркою на сковороді — це швидка домашня страва з тортильї, обсмаженої курки, овочів і сиру. Щоб начинка залишилася соковитою, курку та овочі спочатку готують окремо, а вже потім складають кесадилью й підрум’янюють її з обох боків.
Рецепт розрахований на 4 порції та потребує приблизно 40 хвилин.
Які тортильї та сир потрібні
Для кесадильї підійдуть пшеничні тортильї середнього розміру: вони легко складаються навпіл і добре підрум’янюються на сковороді. Сир має плавитися під час нагрівання — можна взяти моцарелу, чедер або суміш кількох видів.
Не кладіть надто багато начинки, адже через товстий шар тортилья може розійтися, а сир не встигне рівномірно розплавитися.
Інгредієнти на 4 порції
4 пшеничні тортильї;
близько 450 г курячого філе;
2 солодкі перці;
1 цибулина;
300–350 г сиру, що добре плавиться;
1–2 столові ложки олії;
паприка або чилі — до смаку;
кмин — до смаку;
орегано — до смаку;
сіль — до смаку.
Як обсмажити курку, перець і цибулю
Куряче філе наріжте невеликими шматочками, посоліть і приправте паприкою або чилі, кмином та орегано.
Розігрійте сковороду з частиною олії. Обсмажте курку до повної готовності, періодично перевертаючи шматочки, і перекладіть на тарілку.
Цибулю та солодкий перець наріжте смужками. Додайте решту олії на сковороду й обсмажте овочі до м’якості.
Поверніть курку до овочів, перемішайте й зніміть начинку з вогню. Вона не має бути надто вологою, інакше тортилья розмокне.
Як скласти й посмажити кесадилью
На половину кожної тортильї викладіть частину тертого сиру, курку з овочами та ще трохи сиру зверху. Накрийте начинку другою половиною тортильї, щоб утворився півмісяць.
Суху сковороду розігрійте на середньому вогні. Смажте складену тортилью приблизно по 3 хвилини з кожного боку, доки поверхня не стане золотистою, а сир усередині не розплавиться. Перевертайте кесадилью широкою лопаткою, притримуючи верхню частину, щоб начинка не випала.
Готову кесадилью залиште на 1–2 хвилини, а потім наріжте трикутниками. Так сир трохи стабілізується, і начинка не витікатиме одразу після розрізання.
Алергени та подавання
Подавайте кесадилью гарячою — зі свіжою зеленню, томатною сальсою, сметаною або соусом на основі йогурту. Пшеничні тортильї містять глютен, а сир — молочні компоненти, тому для людей з алергіями чи непереносимістю потрібні відповідні альтернативи.