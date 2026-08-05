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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
2 хв

Ароматна мексиканська страва: як просто приготувати кесадилью на скороворідці

Хрустка тортилья, соковита курка й розплавлений сир зберуться в одній вечері приблизно за 40 хвилин.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Кесадилья

Кесадилья / © Credits

Кесадилья з куркою на сковороді — це швидка домашня страва з тортильї, обсмаженої курки, овочів і сиру. Щоб начинка залишилася соковитою, курку та овочі спочатку готують окремо, а вже потім складають кесадилью й підрум’янюють її з обох боків.

Рецепт розрахований на 4 порції та потребує приблизно 40 хвилин.

Які тортильї та сир потрібні

Для кесадильї підійдуть пшеничні тортильї середнього розміру: вони легко складаються навпіл і добре підрум’янюються на сковороді. Сир має плавитися під час нагрівання — можна взяти моцарелу, чедер або суміш кількох видів.

Не кладіть надто багато начинки, адже через товстий шар тортилья може розійтися, а сир не встигне рівномірно розплавитися.

Інгредієнти на 4 порції

  • 4 пшеничні тортильї;

  • близько 450 г курячого філе;

  • 2 солодкі перці;

  • 1 цибулина;

  • 300–350 г сиру, що добре плавиться;

  • 1–2 столові ложки олії;

  • паприка або чилі — до смаку;

  • кмин — до смаку;

  • орегано — до смаку;

  • сіль — до смаку.

Як обсмажити курку, перець і цибулю

  1. Куряче філе наріжте невеликими шматочками, посоліть і приправте паприкою або чилі, кмином та орегано.

  2. Розігрійте сковороду з частиною олії. Обсмажте курку до повної готовності, періодично перевертаючи шматочки, і перекладіть на тарілку.

  3. Цибулю та солодкий перець наріжте смужками. Додайте решту олії на сковороду й обсмажте овочі до м’якості.

  4. Поверніть курку до овочів, перемішайте й зніміть начинку з вогню. Вона не має бути надто вологою, інакше тортилья розмокне.

Як скласти й посмажити кесадилью

На половину кожної тортильї викладіть частину тертого сиру, курку з овочами та ще трохи сиру зверху. Накрийте начинку другою половиною тортильї, щоб утворився півмісяць.

Суху сковороду розігрійте на середньому вогні. Смажте складену тортилью приблизно по 3 хвилини з кожного боку, доки поверхня не стане золотистою, а сир усередині не розплавиться. Перевертайте кесадилью широкою лопаткою, притримуючи верхню частину, щоб начинка не випала.

Готову кесадилью залиште на 1–2 хвилини, а потім наріжте трикутниками. Так сир трохи стабілізується, і начинка не витікатиме одразу після розрізання.

Алергени та подавання

Подавайте кесадилью гарячою — зі свіжою зеленню, томатною сальсою, сметаною або соусом на основі йогурту. Пшеничні тортильї містять глютен, а сир — молочні компоненти, тому для людей з алергіями чи непереносимістю потрібні відповідні альтернативи.

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