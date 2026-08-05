"Це дуже кровожерливий період": відомий астролог зробив тривожне попередження

Влад Росс / © ТСН

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Відомий астролог Влад Росс зробив попередження про найнебезпечніший період в Україні. Він вважає, що саме у серпні можуть статись погані для нашої країни ситуації.

Про це він сказав в інтервю ютуб-каналу «Астрофеномен».

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Влада Росса запитали, який найнебезпечніший місяць в Україні. На це він зазначив, що загрози варто очікувати у періоди затемнень.

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«Серпень — епіцентр сонячного затемлення. Це від 11 по 14 серня. Також може бути з 26 по 31 серпня — це дуже кровожерливий період, коли може статись будь-що. Але вже у вересні може горіти і Москва за це», — сказав Влад Росс.

Раніше Влад Росс зробив передбачення про закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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