Світу загрожує нова хвиля голоду: 50 мільйонів людей можуть залишитися без їжі через Ель-Ніньйо

Засуха (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Через швидке формування природного явища Ель-Ніньйо до кінця 2027 року ще близько 50 мільйонів людей можуть зіткнутися з гострою нестачею продовольства.

Про це йдеться у прогнозі Всесвітньої продовольчої програми ООН, пише The Guardian.

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Навіть за помірного сценарію загальна кількість людей, які відчувають гостру продовольчу нестабільність, може зрости більш ніж на 20% — до 225 мільйонів у 45 країнах.

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Найбільших наслідків очікують у Центральній і Південній Америці, Карибському басейні та на півдні Африки. У Південній і Південно-Східній Азії прогнозують меншу кількість опадів, що може створити серйозні проблеми для сільського господарства.

Ель-Ніньйо формується раз на кілька років у Тихому океані та впливає на температуру і розподіл опадів у різних частинах світу. За деякими моделями, нинішнє явище може стати найпотужнішим щонайменше за 70 років.

У поєднанні з глобальним потеплінням воно також може сприяти встановленню нового світового температурного рекорду 2026 або 2027 року.

Наслідки можуть проявитися із запізненням

У Всесвітній продовольчій програмі зазначили, що продовольча криза може загостритися не одразу. Фермерам іноді потрібен не один сезон, щоб вичерпати врожай і запаси.

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Зокрема, на півдні Африки основний сільськогосподарський сезон триватиме з жовтня 2026 року до березня 2027-го. Найсерйозніші наслідки можуть проявитися приблизно через дев’ять місяців — у період нестачі продовольства після збору врожаю.

За словами директора служби з питань клімату та стійкості ВПП Річарда Чулартона, найбільший вплив на регіон очікується у 2027–2028 роках.

Водночас ситуацію частково можуть пом’якшити запаси після сприятливого врожаю попереднього року. Однак тривала посуха в частинах Африки та зростання цін через війну на Близькому Сході вже посилюють тиск на продовольчі системи.

Ціни можуть зрости в усьому світі

У ВПП попередили, що наслідки Ель-Ніньйо можуть вийти за межі 45 країн, охоплених дослідженням. Зменшення врожаю здатне спричинити подорожчання продуктів і проблеми з їхньою доступністю в різних регіонах.

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Важливим чинником стануть рішення держав-експортерів. В організації закликали не запроваджувати масштабні обмеження на продаж продовольства за кордон, оскільки це може додатково підштовхнути ціни.

Для пом’якшення наслідків ВПП планує використовувати системи раннього попередження та превентивну допомогу. На такі заходи передбачили щонайменше 80 мільйонів доларів.

Водночас фахівці визнають, що прогнозування ускладнює нестача даних, оскільки частину програм зі збору інформації скоротили через недостатнє фінансування.

Нагадаємо, за прогнозами провідних метеорологів, вже до грудня 2026 року температура в центральній та східній частинах тропічного Тихого океану може піднятися на безпрецедентні дев’ять градусів вище норми. Це аномальне нагрівання води спровокує масштабні посухи та руйнівні повені.

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