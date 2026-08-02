Ель-Ніньо може наблизити до пляжів акул і отруйних морських змій

Пляж / © pixabay.com

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Кліматичне явище Ель-Ніньо, яке спричиняє аномальне потепління води в Тихому океані, може призвести до появи біля узбережжя США небезпечних морських тварин, зокрема великих білих акул та надзвичайно отруйних морських змій.

Про це повідомляє Unilad.

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Як пояснює видання з посиланням на Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), Ель-Ніньо офіційно розпочалося у червні та вже змінює циркуляцію повітряних потоків і температуру поверхневих вод Тихого океану. Через ослаблення пасатів теплі водні маси зміщуються на схід — до західного узбережжя Північної та Південної Америки.

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Науковці попереджають, що такі зміни не лише впливають на погодні умови, а й змушують багатьох морських мешканців залишати звичні ареали існування.

Потепління океану змінює міграцію морських тварин

За даними USA Today, у тепліших водах біля узбережжя Каліфорнії очікують збільшення кількості великих білих акул. Разом із ними на північ можуть мігрувати скати, тропічні риби, морські черепахи, а також види, які раніше практично не зустрічалися біля американських берегів.

Директор океанічної ініціативи Беньоффа при Каліфорнійському університеті в Санта-Барбарі Дуглас Маккоулі зазначив, що разом із теплою водою з’явиться чимало незвичних тропічних видів.

«Ми очікуємо побачити всілякі дивні тропічні створіння, які з’являться разом із цією теплою водою», — сказав він.

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За словами науковця, вже зараз у регіоні фіксують махі-махі, а найближчим часом може побільшати блакитного тунця, морських черепах і морських змій.

Небезпечна істота може з’явитися біля пляжів

Особливе занепокоєння викликає можлива поява жовточеревої морської змії — одного з найотруйніших морських плазунів у світі.

Як зазначає Австралійський музей, після укусу такої змії людина може відчувати сильний біль у м’язах, скутість, сонливість, опущення повік та блювання. У важких випадках отрута здатна спричинити повний параліч і смерть.

Фахівці наголошують, що навіть якщо укус здається безболісним або не супроводжується набряком чи зміною кольору шкіри, необхідно негайно звернутися по медичну допомогу.

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Маккоулі підкреслив, що подібні види ніколи не були характерними для узбережжя Каліфорнії, однак тимчасово можуть стати частиною місцевої екосистеми через рекордно теплі води.

Посилення екстремальної погоди

За оцінками Організації Об’єднаних Націй, нинішній цикл Ель-Ніньо вже демонструє рекордну інтенсивність на ранньому етапі розвитку й надалі може ще більше посилити глобальні погодні аномалії. Очікується, що його пік припаде на найближчі місяці, а вплив триватиме до весни 2027 року.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше заявив, що Ель-Ніньо вже «посилює спеку», яка проявляється рекордними тепловими хвилями та масштабними лісовими пожежами в різних регіонах світу. За його словами, світ уже переживає «літо крайнощів», а подальший розвиток кліматичного явища лише підсилюватиме екстремальні погодні процеси.

Нагадаємо, за прогнозами провідних метеорологів, вже до грудня 2026 року температура в центральній та східній частинах тропічного Тихого океану може піднятися на безпрецедентні дев’ять градусів вище норми. Це аномальне нагрівання води спровокує масштабні посухи та руйнівні повені.

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