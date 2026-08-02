Эль-Ниньо может привлечь к пляжам акул и ядовитых морских змей

Пляж / © pixabay.com

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Климатическое явление Эль-Ниньо, вызывающее аномальное потепление воды в Тихом океане, может привести к появлению у побережья США опасных морских животных, в частности, больших белых акул и чрезвычайно ядовитых морских змей.

Об этом сообщает Unilad.

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Как поясняет издание со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), Эль-Ниньо официально началось в июне и уже изменяет циркуляцию воздушных потоков и температуру поверхностных вод Тихого океана. Из-за ослабления пассатов тёплые водные массы смещаются на восток — к западному побережью Северной и Южной Америки.

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Учёные предупреждают, что такие изменения не только влияют на погодные условия, но и вынуждают многих морских обитателей покидать привычные ареалы обитания.

Потепление океана влияет на миграцию морских животных

По данным USA Today, в более тёплых водах у побережья Калифорнии ожидается рост численности больших белых акул. Вместе с ними на север могут мигрировать скаты, тропические рыбы, морские черепахи, а также виды, которые ранее практически не встречались у американских берегов.

Директор океанической инициативы Беньоффа при Калифорнийском университете в Санта-Барбаре Дуглас Маккоули отметил, что вместе с теплой водой появится немало необычных тропических видов.

«Мы надеемся увидеть всевозможных удивительных тропических обитателей, которые появятся вместе с этой теплой водой», — сказал он.

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По словам ученого, уже сейчас в регионе встречаются махи-махи, а в ближайшее время может увеличиться количество голубого тунца, морских черепах и морских змей.

Опасное существо может появиться у пляжей

Особое беспокойство вызывает возможное появление желтобрюхой морской змеи — одного из самых ядовитых морских пресмыкающихся в мире.

Как отмечает Австралийский музей, после укуса такой змеи человек может испытывать сильную боль в мышцах, скованность, сонливость, опущение век и рвоту. В тяжелых случаях яд способен вызвать полный паралич и смерть.

Специалисты подчеркивают, что даже если укус кажется безболезненным или не сопровождается отеком или изменением цвета кожи, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

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Маккоули подчеркнул, что подобные виды никогда не были характерны для побережья Калифорнии, однако временно могут стать частью местной экосистемы из-за рекордно тёплых вод.

Усиление экстремальных погодных явлений

По оценкам Организации Объединенных Наций, нынешний цикл Эль-Ниньо уже демонстрирует рекордную интенсивность на ранней стадии развития и в дальнейшем может еще больше усилить глобальные погодные аномалии. Ожидается, что его пик придется на ближайшие месяцы, а влияние продлится до весны 2027 года.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее заявил, что Эль-Ниньо уже «усиливает жару», которая проявляется в виде рекордных тепловых волн и масштабных лесных пожаров в различных регионах мира. По его словам, мир уже переживает «лето крайностей», а дальнейшее развитие этого климатического явления будет только усиливать экстремальные погодные процессы.

Напомним, что, по прогнозам ведущих метеорологов, уже к декабрю 2026 года температура в центральной и восточной частях тропического Тихого океана может подняться на беспрецедентные девять градусов выше нормы. Это аномальное потепление воды вызовет масштабные засухи и разрушительные наводнения.

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