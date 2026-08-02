Жена Мирошниченко довела до слез поздравлением приемного сына с 5-летием: "Ты увидел много боли"

Инна Мирошниченко с детьми / © instagram.com/_inna_mi_

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Жена телеведущего Тимура Мирошниченко — блогерша и адвокат Инна Мирошниченко — довела до слез поздравлением приемного сына с 5-летием.

2 августа Марсель отмечает день рождения. В этом году мальчику исполняется пять лет. Свой день рождения он встречает вместе с мамой и братом и сестрами на Бали. Семья тематически украсила дом, заказала воздушные шарики, подготовила тортик именинника и много подарков.

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Тем временем Инна Мирошниченко сделала пост в Instagram, от содержания которого слезы появляются на лице. По словам избранницы ведущего, Марселю сразу после появления на свет пришлось увидеть много боли. Мальчик оказался в детском доме и был вынужден бороться за жизнь. Врачи не давали утешительных прогнозов, но Марсель оказался гораздо сильнее.

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Инна Мирошниченко с сыном Марселем / © instagram.com/_inna_mi_

«Этот день 5 лет назад ты увидел этот мир, а с ним и много боли. В этот день родители отказались от тебя, потому что у тебя почти не было шансов выжить. И ты начал эту борьбу самостоятельно. Свой первый день рождения ты встретил в стенах детского дома, где обречен был встречать и все последующие. Но твоя жажда жизни оказалась намного сильнее всех прогнозов и оценок», — говорит Инна Мирошниченко.

Избранница ведущего вспомнила тот день, когда натолкнулся на анкету Марселя. По словам блогерши, она почувствовала, что это ее сын. Наконец, незадолго до своего дня рождения, а именно три года назад, мальчик наконец-то очутился дома. Инна Мирошниченко добавила, что не перестанет благодарить, что Марсель стал частью семьи.

Инна Мирошниченко с детьми / © instagram.com/_inna_mi_

«Твои заплаканные и грустные глаза как-то попались на фото двум людям, которые почувствовали, что отцовство — это не всегда кровь. Они забрали тебя домой в канун твоего второго дня рождения. И с тех пор в ночь на 2 августа, пока ты спишь, люди, которые тебя любят, украшают дом, дуют шарики и упаковывают подарки. Чтобы наутро праздновать жизнь! Ты очень хорошо знаешь цену этой жизни. И может именно поэтому наслаждаешься каждым его мгновением так ярко. Спасибо, что выбрал нас своей семьей, потому что с тобой мир наполнился целебной любовью. С днем рождения, сынок», — подытожила блогерша.

Празднование дня рождения младшего сына Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно Инна Мирошниченко впервые рассказала об аутизме у младшего сына. Блогерша объяснила, как он проявляется.

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