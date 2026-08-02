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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на неділю, 2 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня — тобто у п’ятницю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют

Курс валют на неділю, 2 серпня. / © Getty Images

Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 2 серпня. Долар зменшився на 18 коп. Євро додав у ціні аж 19 коп. Злотий здорожчав на 8 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,69 (-18 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,27 (+19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,89 (+8 коп.).

Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс валют на 3 серпня. У перший день тижня долар послабиться на 6 коп.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
723
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