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Курс валют на неділю, 2 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий
У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня — тобто у п’ятницю.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 2 серпня. Долар зменшився на 18 коп. Євро додав у ціні аж 19 коп. Злотий здорожчав на 8 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 44,69 (-18 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,27 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,89 (+8 коп.).
Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс валют на 3 серпня. У перший день тижня долар послабиться на 6 коп.
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