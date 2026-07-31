Пенсії в Україні оформлюватимуть інакше: кому від серпня стаж зараховуватимуть за новими правилами

Пенсія / © УНІАН

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В Україні вже від 2 серпня стане простіше оформлювати пенсії. Пенсійний фонд частину необхідних документів отримуватиме самостійно. Зокрема, дані про трудову діяльність.

Про це повідомляє видання «На пенсії».

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Відтепер Пенсійний фонд не вимагатиме від українців документи, якщо потрібні відомості містяться у державних реєстрах. Це дозволить пришвидшити процес оформлення пенсій та скоротити кількість довідок, які громадянам доводиться збирати самостійно.

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Окрім цього, зміни стосуються і зарахування страхового стажу. Окремі періоди роботи можуть враховуватися навіть у випадках, коли роботодавець не сплатив єдиний соціальний внесок (ЄСВ) і має відповідну заборгованість.

Втім, наголошують у Пенсійному фонду, правило щодо страхового стажу діятиме лише за певних умов. Зазначається, що роботодавець повинен своєчасно подавати звітність про нараховану зарплату, а сума нарахованого внеску має відповідати не нижче мінімального страхового внеску. У такому разі період роботи буде включено до страхового стажу, навіть якщо сам ЄСВ фактично не був сплачений через борги підприємства.

Кому це може допомогти

Водночас ці періоди не впливатимуть на розмір майбутньої пенсії, але можуть допомогти виконати вимогу щодо мінімальної тривалості страхового стажу для виходу на пенсію за віком.

Наприклад, 2026-го людина досягає 60-річного віку та має 32 роки підтвердженого страхового стажу. Якщо ще два роки роботи були офіційно відображені у звітності роботодавця, але внески ЄСВ за цей період не сплачувалися, їх також можуть врахувати. У такому разі загальний страховий стаж становитиме 34 роки, що дозволить людині оформити пенсію за віком.

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Пенсії в Україні — останні новини

Юрист Михайло Вулах розповів, що розмір більшості пенсій в Україні визначається за простою формулою, до якої входять середня зарплата, коефіцієнти заробітку людини і страхового стажу. Втім, він пояснив, що за допомогою довідок про зарплату до 2000 року та оптимізації стажу можна законно збільшити суму нарахувань.

Водночас пенсіонери, які змінили паспорт або прізвище, ризикують залишитися без грошей через неактуальні дані у реєстрі. Без своєчасного оновлення документів пенсіонери не зможуть успішно пройти дистанційну фізичну ідентифікацію.

Деякі пенсіонери можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії, якщо утримують непрацездатних членів сім’ї. Розмір надбавки - близько 1300 гривень на кожну особу. Право на неї мають пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років або по інвалідності. Втім, норма не поширюється на військовослужбовців строкової служби.

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