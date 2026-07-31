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Чимало українців отримують менші пенсійні виплати, ніж це дозволено законом, оскільки Пенсійний фонд проводить розрахунки виключно на основі вже поданих документів.

Юрист Михайло Вулах розповів, що за допомогою довідок про зарплату до 2000 року та оптимізації стажу можна законно збільшити суму нарахувань, пише видання На пенсії.

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За словами експерта, розмір більшості пенсій в Україні визначається за простою формулою, до якої входять.

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середня заробітна плата, визначена для розрахунку пенсії;

коефіцієнт заробітку людини;

коефіцієнт страхового стажу.

Після цього, за наявності відповідних підстав, до основної суми нараховують різноманітні надбавки та доплати. Фахівець підкреслює, що найбільші можливості для підвищення виплат криються саме в коефіцієнті заробітної плати. Водночас він наголошує: Пенсійний фонд не перераховує пенсію за власною ініціативою, адже підставою для перегляду є лише особиста заява громадянина та подані ним документи.

Як доходи до 2000 року можуть підвищити розмір виплат

Юрист зауважує, що громадяни, які вийшли на пенсію до 2015 року, часто мають спосіб збільшення пенсійних виплат за рахунок доходів, отриманих до липня 2000 року. Законодавство надає право самостійно обрати найвигідніший 5-річний період поспіль для обчислення коефіцієнта заробітку.

Особливо суттєву доплату це може принести людям, які працювали у важких чи шкідливих умовах, отримували високу офіційну зарплату або мали підвищені оклади через особливості регіону.

Втім, фахівець підкреслює: ці доходи врахують лише за наявності офіційної довідки про заробіток. Якщо компанія чи установа досі функціонує, документ видає її бухгалтерія. Якщо ж організацію закрили, потрібні папери можна розшукати через ЦНАП або державні архівні установи. При цьому юрист радить підготувати довідки з усіх тодішніх місць роботи — це дозволить точніше обрати найкращі п’ять років для перерахунку.

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Періоди роботи під час COVID-19 та воєнного стану

Додатковий шанс підвищити розмір пенсійних виплат мають громадяни, які продовжували трудову діяльність вже після призначення пенсії. Згідно зі статтею 40 Закону України №1058, пенсіонери можуть вилучити з загального розрахунку ті місяці роботи, що припали на період пандемії COVID-19 або воєнного стану, якщо вони занижують підсумковий коефіцієнт заробітку.

Йдеться про такі випадки, коли людина:

працювала на неповну ставку чи за скороченим графіком;

мала тривалі періоди непрацездатності;

вела діяльність як ФОП і сплачувала єдиний соціальний внесок з мінімальної заробітної плати.

Виключення «невигідних» місяців дозволяє суттєво підняти середній показник доходу й, відповідно, підсумкову суму пенсії. Однак фахівець наголошує: Пенсійний фонд не проводить таку оптимізацію за власною ініціативою — для цього обов’язково треба подати особисту заяву.

Оптимізація розрахунку з урахуванням нового стажу: що радить перевірити юрист

Працюючі пенсіонери мають додаткову можливість підвищити виплати, адже з зростанням стажу збільшується й кількість місяців, які можна вилучити для покращення коефіцієнта заробітку. У такому разі варто подати до Пенсійного фонду заяву про повторну оптимізацію розрахунку.

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Щоб оцінити перспективи, юрист радить отримати розпорядження про призначення пенсії та довідку ОК-5. Далі слід перевірити документ «Алгоритм розрахунку заробітку»: якщо у графі додатково виключених місяців стоїть нуль, це свідчить про наявний резерв для зростання виплат.

При цьому хвилюватися про ризики не варто. Якщо новий розрахунок виявиться менш вигідним, Пенсійний фонд за законом не має права зменшувати вже призначену пенсію — людина надалі отримуватиме попередню суму. Подавати такі заяви можуть як працюючі, так і непрацюючі громадяни без обмеження кількості звернень.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

Українським пенсіонерам, які змінили паспорт або прізвище, варто негайно оновити дані в реєстрі Пенсійного фонду, інакше через розбіжності в інформації вони не зможуть пройти дистанційну ідентифікацію й ризикують залишитися без виплат. Зробити це легко онлайн у кілька кроків через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ з використанням електронного підпису — без черг і візитів до установ.

У 2026 році Пенсійний фонд нараховує підвищену виплату в розмірі 70% від зарплати лише окремим категоріям — зокрема родинам військовослужбовців, які зникли безвісти через воєнні дії, тоді як стандартна пенсія зазвичай не перевищує 30% від доходу. Крім того, з 1 березня діють гарантовані мінімальні пенсії з доплатами залежно від віку та стажу: для людей до 70 років — 3725 грн, 70–80 років — 4050 грн, а від 80 років — 4213 грн, за умови відповідного стажу.

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