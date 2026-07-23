Плюс 5000 до пенсії: Кабмін запровадив важливі зміни від серпня

Кому від серпня збільшать пенсії

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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про суттєве збільшення гарантованого рівня пенсійних виплат для сімей українських захисників. Завдяки весняному перегляду та урядовій постанові, у серпні гарантована державна підтримка для окремих категорій отримувачів пенсії зросте на кілька тисяч гривень, досягнувши позначок у 10 020 грн та 12 810 грн.

Про це стало відомо з постанови КМУ №674.

Пенсія 12 810 гривень: хто має право на таку виплату

За ухваленим документом, нові розміри пенсій з серпня отримають такі категорії пенсіонерів:

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До 10 020 грн (зростання на 3 920 грн): родини, де пенсію у зв’язку з втратою годувальника призначено двом і більше членам сім’ї — крім непрацездатних батьків чи одного з подружжя, а також двом або більше дітям загиблих військовослужбовців.

До 12 810 грн (зростання на 5 100 грн): для непрацездатних членів сімей та дітей загиблих чи зниклих безвісти захисників, які отримують державну соціальну допомогу замість пенсії.

Також передбачено, що надалі ці підвищені пенсії підлягатимуть щорічній індексації. Фахівці Пенсійного фонду України проводитимуть відповідні перерахунки автоматично, тож родинам полеглих чи зниклих безвісти захисників не доведеться звертатися особисто.

Для первинного призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника заявникам потрібно звернутися до підрозділу того міністерства чи відомства, у якому проходив службу військовий. Крім заяви, потрібно подати пакет документів, що підтверджують особу, родинні зв’язки, право на пенсію, а за наявності — довідки про непрацездатність, інвалідність чи навчання, а також банківські реквізити.

Якщо ж виплату вже було призначено раніше, із заявою слід звертатися напряму до Пенсійного фонду.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається у разі загибелі військовослужбовця безпосередньо під час проходження служби або протягом трьох місяців після звільнення.

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Також право на виплати зберігається, якщо смерть настала пізніше, але її причиною стали поранення, контузія, каліцтво чи захворювання, отримані під час захисту Батьківщини.

Виплати родинам полеглих військових: що відомо

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13646, який формує прозору та чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової військової служби — до, під час та після її проходження.

За словами ексміністра оборони Михайла Федорова, документ гарантує бійцям належне фінансове, медичне, продовольче й речове забезпечення, відпустки, лікування та житло. Після завершення служби за захисниками зберігається робоче місце, зараховується повний стаж, виплачується допомога в розмірі середньої зарплати та надається право на професійну адаптацію.

Крім того, новий закон уніфікує виплати для родин загиблих та зниклих безвісти військових, забезпечуючи рівність і прозорість без розбіжностей у підходах.

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Загальний обсяг державної допомоги встановлюється на рівні 15 млн грн. Якщо захисник вважається зниклим безвісти, його сім’я отримує щомісячні виплати близько 120 тис. грн, а в разі підтвердження загибелі родина одержує залишок суми, щоб підсумкова виплата становила ті самі 15 млн грн.

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