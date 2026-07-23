Як правильно називати Грузію / © Фото з відкритих джерел

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Назви держав нерідко змінюються або повертаються до своїх історичних форм. Такі рішення пов’язані не лише з мовою, а й із культурною спадщиною, національною ідентичністю та прагненням позбутися застарілих імперських назв. Саме тому останніми роками дедалі частіше можна почути, що країну, яку в Україні традиційно називають Грузією, правильніше називати Сакартвело. Розповідаємо, посилаючись на ресурс «Радіо Трек», чому ця тема стала настільки актуальною та які держави вже підтримали зміну назви.

Чому грузини просять використовувати назву «Сакартвело»

Самі жителі країни здавна називають свою державу Сакартвело. Саме ця назва вважається історично правильною.

Представники країни неодноразово зверталися до інших держав із проханням поступово відмовлятися від назви «Грузія», оскільки вона походить не від грузинської традиції, а закріпилася через російську мовну форму.

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На думку багатьох істориків та мовознавців, використання автентичної назви є проявом поваги до культури та історії країни.

Що означає слово «Сакартвело»

Назва «Сакартвело» має глибоке історичне коріння. Вона походить від слова «картвелі» — так називають себе грузини, а також від історичної області Картлі, яка вважається одним із центрів формування грузинської державності.

Фактично Сакартвело означає «країна картвелів». Саме тому ця назва є природною для місцевих жителів і використовується ними протягом багатьох століть.

Коли почали говорити про зміну назви

Особливо активно це питання почали обговорювати після подій 2008 року. Саме тоді тема національної ідентичності та відмови від назв, що асоціюються з російською традицією, стала для країни ще важливішою.

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Відтоді грузинська влада регулярно звертається до інших держав із проханням використовувати саме назву «Сакартвело» в офіційних документах, засобах масової інформації та дипломатичному листуванні.

Які країни вже підтримали нову назву

Поступово дедалі більше держав починають переходити на автентичну форму. Однією з перших у Європі таке рішення ухвалила Литва. Після цього власні варіанти назви, засновані на слові «Сакартвело», почали використовувати й деякі інші країни.

Зміни вже відбулися або тривають у низці держав Азії та Європи. Водночас у багатьох країнах світу продовжують використовувати міжнародну англомовну назву Georgia.

Чому в Україні досі кажуть «Грузія»

В українській мові назва «Грузія» закріпилася історично та використовується в офіційних документах.

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Попри це, останніми роками дедалі частіше точаться дискусії щодо можливого переходу на автентичну назву «Сакартвело». Остаточне рішення про офіційну зміну належить державним органам та мовним інституціям.

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