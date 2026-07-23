Не Еверест: названо гору, яка насправді найдалі від центру Землі (фото)

Еверест / © Associated Press

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Люди звикли вважати Еверест найвищою горою на Землі, але якщо вимірювати від центру планети, а не від рівня моря, то перемагає вулкан Чімборасо в Еквадорі — він вищий більш ніж на два кілометри.

Про це пише spacedaily.

Більшість людей вважає, що Еверест є найвищою точкою на Землі. Це справді так, якщо рахувати висоту над рівнем моря. Проте існує інший спосіб вимірювання, за якого першість переходить до згаслого вулкана Чімборасо в Еквадорі. Про це пише Space Daily.

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Вершина Евересту піднімається на 8848,86 метра над рівнем моря — цей показник у 2020 році спільно підтвердили Непал і Китай. Водночас висота Чімборасо становить лише близько 6263 метрів.

Однак якщо вимірювати відстань не від рівня моря, а від центру Землі, ситуація змінюється. Вершина Чімборасо розташована приблизно за 6384 кілометри від ядра планети, тоді як Еверест — приблизно за 6382 кілометри. Таким чином еквадорський вулкан випереджає найвищу гору світу більш ніж на два кілометри.

Чімборасо в Еквадорі / © Фото з відкритих джерел

Чому Чімборасо «вищий» за Еверест

Причина полягає у формі Землі. Наша планета не є ідеальною кулею — через обертання вона трохи сплюснута біля полюсів і має потовщення в районі екватора. Через це екваторіальний радіус Землі приблизно на 21 кілометр більший за полярний.

Чімборасо розташований лише за 1,5 градуса на південь від екватора, майже в найширшій частині планети. Еверест, навпаки, знаходиться приблизно на 28° північної широти, де поверхня Землі вже ближча до її центру.

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Саме тому, попри меншу висоту над рівнем моря, вершина Чімборасо виявляється найдальшою від центру Землі.

Це підтверджують геодезичні вимірювання

Національна служба океанів і атмосфери США (NOAA) також називає Чімборасо точкою земної поверхні, яка розташована найдалі від центру планети.

Точна різниця між двома вершинами залежить від методики вимірювання. За різними оцінками, вона становить від 2072 до 2168 метрів, але в усіх розрахунках Чімборасо залишається попереду Евересту.

Чи означає це, що Чімборасо ближчий до космосу

Лише частково. Якщо говорити про відстань від центру Землі, то саме Чімборасо є найвіддаленішою точкою твердої поверхні планети.

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Втім для альпіністів головне значення має висота над рівнем моря. Саме вона визначає розрідженість повітря, погодні умови та складність сходження. За цим показником Еверест, як і раніше, залишається беззаперечним рекордсменом.

Також некоректно стверджувати, що Чімборасо є «найближчим до Сонця» місцем на Землі. Відстань між Землею і Сонцем протягом року змінюється приблизно на 5 мільйонів кілометрів, тому перевага у два кілометри не має практичного значення.

Найвища, найвіддаленіша і найвища від підніжжя — це різні рекорди

Історія Чімборасо демонструє, що відповідь на запитання «яка гора найвища» залежить від того, що саме вимірювати.

Еверест — найвища гора над рівнем моря.

Чімборасо — вершина, що розташована найдалі від центру Землі.

Мауна-Кеа на Гаваях є найвищою горою, якщо вимірювати її від підніжжя на дні Тихого океану до вершини — понад 10 тисяч метрів, хоча більша частина масиву прихована під водою.

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Жодне з цих тверджень не суперечить іншому — вони просто використовують різні точки відліку. Саме тому Еверест залишається найвищою горою над рівнем моря, а Чімборасо — найдальшою від центру нашої планети.

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