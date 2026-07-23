Пекельна спека випалює Європу: пожежі охоплюють країни, тисячі людей залишають свої домівки

Дим від пожеж у Іспанії / © Associated Press

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Європа потерпає від масштабних лісових пожеж, які спалахнули на тлі аномальної спеки. У Франції та Іспанії з небезпечних районів уже евакуювали десятки тисяч людей, тоді як пожежі також охопили Італію, Грецію, Кіпр і посилили наслідки посухи у Великій Британії.

Про це повідомляє Independent.

У Франції евакуювали понад 10 тисяч людей

Найскладніша ситуація склалася на південному заході Франції, де масштабна лісова пожежа знищила близько 2 тисяч гектарів території на захід від Бордо.

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Із зони небезпеки евакуювали понад 10 тисяч людей, значну частину з яких становили туристи, що відпочивали у кемпінгах поблизу популярної затоки Аркашон.

До ліквідації пожежі залучили близько 500 рятувальників. За інформацією місцевої влади, вогонь залишається дуже потужним, однак повідомлень про постраждалих наразі немає.

Одна з найбільших пожеж в історії Іспанії

У центральній Іспанії пожежники продовжують боротьбу з масштабною лісовою пожежею в провінції Гвадалахара, яка вже охопила понад 32 тисячі гектарів. Це одна з найбільших пожеж за всю історію країни.

Через поширення вогню евакуювали мешканців приблизно 34 населених пунктів. За попередніми даними, загиблих чи важко травмованих немає.

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Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який відвідав постраждалий регіон, заявив, що дедалі масштабніші пожежі є прямим наслідком кліматичних змін.

«Рік у рік ми чітко бачимо, як зміна клімату вбиває людей і знищує добробут наших громад. Це не політика. Це наука, це факти», — наголосив він.

За даними видання, цьогоріч Іспанія вже пережила 22 великі лісові пожежі, а нинішня пожежа в Гвадалахарі стала другою за площею в історії країни.

Полум’я охоплює Італію, Грецію та Кіпр

Складна ситуація зберігається і на італійській Сицилії, де пожежні лише за кілька днів здійснили понад тисячу виїздів на ліквідацію загорянь.

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Остання велика пожежа в районі Агрідженто змусила евакуювати близько 100 людей, зокрема пацієнтів місцевої клініки. Усі пожежні підрозділи острова переведені на посилений режим роботи.

Греція також потерпає від екстремальної спеки — температура повітря в окремих районах перевищує 42 градуси. Для південних і центральних регіонів, включно з околицями Афін, оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.

На Кіпрі синоптики прогнозують підвищення температури до 43 градусів.

Кліматичні зміни посилюють ризики

Науковці наголошують, що зміна клімату робить хвилі спеки та тривалі посухи дедалі інтенсивнішими, особливо у південній частині Європи. Це значно підвищує ризик виникнення масштабних лісових пожеж.

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Тим часом Велика Британія також відчуває наслідки аномальної погоди. У багатьох районах Англії дощів не було понад місяць, а найбільший водопостачальник країни Thames Water запровадив для близько 10 мільйонів споживачів заборону на використання шлангів для поливу газонів і миття автомобілів через загрозу посухи.

Нагадаємо, південний захід Європи найближчими днями опиниться під впливом потужного антициклону, який принесе розпечене повітря із Сахари. В Іспанії температура може піднятися до +47 °C, а синоптики попереджають про надзвичайно високий ризик лісових пожеж.

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