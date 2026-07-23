Коли приватизована квартира не ділиться під час розлучення: рішення суду

Житло / © pixabay.com

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Квартира, приватизована під час шлюбу, не завжди вважається спільною власністю подружжя. Верховний Суд роз’яснив, у яких випадках один із подружжя може втратити право на частку житла та які обставини мають вирішальне значення.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Верховний Суд наголосив, що сам факт приватизації квартири під час шлюбу не означає автоматичного виникнення спільної сумісної власності.

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Суд звернув увагу, що житло, приватизоване одним із подружжя, визнавалося спільною власністю лише у період від 8 лютого 2011 року до 12 червня 2012 року включно. В усі інші періоди квартира належить лише тій особі, яка брала участь у приватизації та мала на це законне право.

Верховний Суд зазначив, що право на приватизацію мають громадяни, які на момент приватизації постійно проживали та були зареєстровані у квартирі. Добровільне зняття з реєстрації та фактичне непроживання у житлі до моменту приватизації означає втрату права брати участь у цьому процесі.

У чому полягав спір

Позивач вимагав визнати недійсними документи про приватизацію квартири та просив визнати за ним право на частку житла.

Він пояснював, що перебував у шлюбі з відповідачкою від 1995 до 2021 року. Ордер на квартиру сім’я отримала у 2004 році, однак у листопаді 2006 року чоловік добровільно знявся з реєстрації.

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Уже в грудні 2006 року квартира була приватизована на дружину та їхню малолітню доньку. Позивач стверджував, що про оформлення права власності лише на них дізнався значно пізніше.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову, а Верховний Суд погодився з їхніми висновками. Суд встановив, що на момент приватизації чоловік уже не був зареєстрований у квартирі, тому втратив право на участь у приватизації.

Крім того, у 2007 році він особисто надав нотаріально посвідчену згоду на продаж квартири як законний представник своєї малолітньої доньки. Це, на думку суду, свідчить, що він знав про склад власників житла.

На що звернути увагу власникам житла

Постанова Верховного Суду підтвердила, що під час вирішення спорів щодо приватизованого житла суди враховують не лише факт перебування у шлюбі, а й:

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дату приватизації квартири;

чинне на той момент законодавство;

реєстрацію місця проживання;

фактичне проживання у квартирі;

участь особи у процедурі приватизації.

Саме сукупність цих обставин визначає, чи може квартира вважатися спільною сумісною власністю подружжя, чи належить виключно особі, яка оформила її у власність.

Нагадаємо, в Україні ініціювали зміни до законодавства для захисту жінок, які після розлучення з військовослужбовцями самостійно виховують спільних малолітніх дітей. Петиція пропонує надати їм право на житлові гарантії, компенсації, збереження на квартирному обліку та пріоритетний захист інтересів дітей. Автори наголошують, що розірвання шлюбу не повинно позбавляти дітей соціального захисту.

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