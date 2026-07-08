Чи можуть забрати квартиру за борги під час війни: що потрібно знати кожному українцю

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Воєнний стан не скасовує обов’язку виконувати фінансові зобов’язання. Якщо борг не погашається, кредитор може звернутися до суду, а після набрання рішенням законної сили — ініціювати виконавче провадження. Водночас закон передбачає чіткі правила, які визначають, коли можливий продаж квартири, арешт рахунків і які гарантії мають боржники.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Одним із найпоширеніших міфів є переконання, що єдину квартиру або будинок не можна примусово продати. Насправді абсолютного захисту такого житла закон не передбачає.

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Однак звернення стягнення на нерухомість є крайнім заходом. Спочатку виконавець стягує кошти з банківських рахунків, готівку, а також перевіряє наявність автомобілів, корпоративних прав, цінного рухомого майна та інших активів. Лише якщо цього недостатньо для погашення боргу, може розглядатися питання продажу нерухомості.

За яких боргів можуть продати квартиру

Після набуття чинності Законом України №14005-IX правила стали жорсткішими лише для великих боргів.

Тепер примусово реалізувати єдине житло можна лише тоді, коли загальна сума заборгованості перевищує 50 мінімальних заробітних плат. Станом на 2026 рік це понад 432 тисячі гривень.тПри цьому до суми боргу можуть додаватися пеня, штрафи, інфляційні втрати, судові витрати та виконавчий збір.

Підставою може бути практично будь-яке судове рішення, яке набрало законної сили.

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Йдеться не лише про кредити, а й про борги за житлово-комунальні послуги, договорами позики, розписками, компенсацію матеріальної шкоди чи відшкодування збитків після ДТП.

Водночас юристи зазначають, що виключно через борги за комунальні послуги квартири продають рідко, оскільки підприємства зазвичай намагаються стягнути заборгованість ще до того, як вона стане критично великою.

Що змінив воєнний стан

Попри поширену думку, воєнний стан не зупинив виконавчі провадження. Державні та приватні виконавці продовжують виконувати судові рішення. Водночас закон встановлює окремі обмеження.

Зокрема, виконавчі дії не проводяться щодо майна, яке розташоване на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій, якщо їх проведення є неможливим.

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Окремі гарантії також передбачені для військовослужбовців. Крім того, під час воєнного стану діють спеціальні обмеження щодо примусової реалізації іпотечного житла за споживчими кредитами.

Чим арешт квартири відрізняється від її продажу

Юристи наголошують, що арешт нерухомості ще не означає втрату права власності.

Арешт лише забороняє власнику продавати, дарувати або переоформлювати квартиру. Людина продовжує проживати у своєму житлі та користуватися ним. Лише якщо борг не буде погашений, а іншого майна для виконання рішення суду не вистачить, виконавець може розпочати процедуру примусової реалізації нерухомості.

Ще один поширений міф — достатньо зареєструвати дитину, щоб квартиру не могли продати. Насправді закон не передбачає такої автоматичної гарантії.

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Якщо в житлі проживають або зареєстровані малолітні чи неповнолітні діти, виконавець повинен врахувати додаткові вимоги законодавства щодо захисту їхніх прав. У деяких випадках залучаються органи опіки, а остаточне рішення може ухвалювати суд.

Які рахунки та виплати не можуть арештувати

Під час воєнного стану виконавці можуть накладати арешт на банківські рахунки. Водночас закон захищає окремі категорії коштів.

Не підлягають стягненню:

допомога при народженні дитини;

аліменти;

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

виплати малозабезпеченим сім’ям;

окремі державні соціальні допомоги;

кошти на поховання;

гроші на спеціальних рахунках, зокрема за програмою єВідновлення та іншими державними програмами.

Якщо банк помилково заблокував увесь рахунок, людина має право звернутися до виконавця із документами, які підтверджують походження коштів, і вимагати зняття арешту із захищених законом виплат.

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Що робити, якщо вже є борг або рахунок заблокували

Юристи радять не чекати, поки ситуація ускладниться.

Насамперед варто перевірити, чи відкрито щодо вас виконавче провадження через Єдиний реєстр боржників, застосунок «Дія» або безпосередньо у державного чи приватного виконавця.

Також необхідно з’ясувати точний розмір заборгованості, адже до основного боргу можуть додаватися штрафи, пеня та виконавчий збір.

Якщо погасити всю суму одразу неможливо, закон дозволяє домовитися про реструктуризацію, укласти мирову угоду або звернутися до суду із заявою про відстрочку чи розстрочку виконання рішення.

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