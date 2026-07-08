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ФІФА розгляне питання зняття "бану" з російських команд на тлі скандального рішення МОК
Російські клуби та збірні можуть повернути до виступів на міжнародних турнірах.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розгляне можливість повернення російських команд до змагань під своєю егідою після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів.
Про це повідомляє Sky News.
"ФІФА взяла до уваги рішення МОК про тимчасове скасування відсторонення Олімпійського комітету Росії. ФІФА проаналізує це рішення, після чого визначиться з подальшими кроками у координації з відповідними зацікавленими сторонами", — йдеться у повідомленні ФІФА.
Зазначимо, що в лютому цього року президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що чинні санкції проти країни-агресорки не принесли жодної користі, а можливість повернення російських команд повинна бути розглянутою.
У червні ФІФА вже частково відкрила двері для росіян, запросивши країну-агресорку та її союзника Білорусь взяти участь у першому в історії чемпіонаті світу серед збірних U-15, який відбудеться у жовтні в Азербайджані.
Нагадаємо, у відповідь на повномасштабне вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в усіх турнірах під своєю егідою. Команди з держави-терористки досі позбавлені права брати участь в офіційних міжнародних змаганнях.
Додамо, шо раніше Інфантіно вже висловлювався на підтримку повернення Росії до міжнародного футболу. В квітні минулого року він заявив, що чекає на завершення війни в Україні, аби мати змогу повернути державу-агресорку до змагань.