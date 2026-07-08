ФІФА розгляне питання зняття "бану" з російських команд на тлі скандального рішення МОК

Володимир Путін і Джанні Інфантіно / © Associated Press

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розгляне можливість повернення російських команд до змагань під своєю егідою після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів.

Про це повідомляє Sky News.

"ФІФА взяла до уваги рішення МОК про тимчасове скасування відсторонення Олімпійського комітету Росії. ФІФА проаналізує це рішення, після чого визначиться з подальшими кроками у координації з відповідними зацікавленими сторонами", — йдеться у повідомленні ФІФА.

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Зазначимо, що в лютому цього року президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що чинні санкції проти країни-агресорки не принесли жодної користі, а можливість повернення російських команд повинна бути розглянутою.

У червні ФІФА вже частково відкрила двері для росіян, запросивши країну-агресорку та її союзника Білорусь взяти участь у першому в історії чемпіонаті світу серед збірних U-15, який відбудеться у жовтні в Азербайджані.

Нагадаємо, у відповідь на повномасштабне вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в усіх турнірах під своєю егідою. Команди з держави-терористки досі позбавлені права брати участь в офіційних міжнародних змаганнях.

Додамо, шо раніше Інфантіно вже висловлювався на підтримку повернення Росії до міжнародного футболу. В квітні минулого року він заявив, що чекає на завершення війни в Україні, аби мати змогу повернути державу-агресорку до змагань.

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